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Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Армения - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Лига наций УЕФА
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Борьба в Лиге Наций продолжается

Армения - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Поражение 0:3 в Шотландии отбросило Украину с первого месте в группе Лиги Наций, однако не лишило шансов на выход в дивизион А. Нужно всего выиграть два матча, один из которых состоится уже сегодня. Армения - на бумаге и в таблице не является грозным соперником, но недооценивать команду не стоит. Иначе все может плохо обернуться.

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Армения 16:00 Украина

Лига Наций, дивизион В, пятый тур
24 сентября, Ереван, Республиканский стадион

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В статье: Украина Армения
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