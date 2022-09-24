Лига наций УЕФА
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Армения - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Борьба в Лиге Наций продолжается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поражение 0:3 в Шотландии отбросило Украину с первого месте в группе Лиги Наций, однако не лишило шансов на выход в дивизион А. Нужно всего выиграть два матча, один из которых состоится уже сегодня. Армения - на бумаге и в таблице не является грозным соперником, но недооценивать команду не стоит. Иначе все может плохо обернуться.
Армения 16:00 Украина
Лига Наций, дивизион В, пятый тур
24 сентября, Ереван, Республиканский стадион
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