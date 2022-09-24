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Армения - Украина 0:5. Хозяева своей судьбы

Лига наций УЕФА
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(3 голосов)

"Сине-желтые" в одной победе от возвращения в дивизион А Лиги Наций

Армения - Украина 0:5. Хозяева своей судьбы

Фото: УАФ / Фото Грігора Григоряна

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Поражение 0:3 в Глазго - неприятный удар по украинской сборной, однако удар прежде всего психологический. Что касалось турнирных перспектив, то здесь коллектив Петракова не зависел ни от кого, поскольку за две победы в двух последних матчах, "сине-желтые" награждались первым местом в квартете, а также возвращением в дивизион А Лиги Наций. Однако вопрос оставался в другом - "Способна ли на это нынешняя сборная?". Нет, качественных игроков хватает, однако перфоманс в матче против Шотландии заставил насторожиться и без качественной работы над ошибками, и Армению можно не обыграть. А это, при всем уважении, соперник вполне проходной.

Есть поверье, что победный состав не меняют. Александр Петраков же в случае неудачи действует в обратном направлении, то есть, меняет все. В сравнении с игрой против Шотландии наставник не только внес 11 изменений (!), но и поменял схему. Сегодня Украина предстала в любимой формации Александра Васильевича - 3-4-3. Вероятно, всему виной тяжелая кадровая ситуация в центре поля, где несколько травмированных (Зинченко и Шапаренко), а также не лучшая форма Руслана Малиновского. Сегодня за спокойствие в центре отвечали Сидорчук и Игнатенко, правда данный тандем просуществовал лишь 45 минут. Но обо всем в порядке очереди.

Первый тайм был далек от идеала, несмотря на положительный исход. Началось все с момента сборной Армении, который придумал Сергей Кривцов. Опытный украинский центрбек ошибся в центре поля, позволив Селаряну перехватить сферу на пространстве. Форвард соперника добежал до ворот, однако ударил не самым лучшим образом - Лунин справился без особых проблем. "Сине-желтые" не торопились форсировать события, однако к своему голу пришли. В середине тайма неплохая атака на левом фланге нашла свое завершение справа. Цыганков подхватил мяч, после чего скинул на Зубкова - Александр зряче прострелил на противоположный фланг, где в касание пробил Тымчик. В принципе, это главный момент тайма на две команды. Весьма справедливо, что он стал голевым.

Как и в игре против Шотландии, Александр Петраков начал второй тайм с замены в центре поля. На этот раз на скамейку запасных сел Сергей Сидорчук, а вместо него вышел более креативный Пихаленок. 1:0 - достаточно хрупкий счет, который может сломаться после любой атаки соперника, либо после ошибок своей обороны. Потому важен был второй гол, который убил бы интригу окончательно. И он пришел, причем главные герои не изменились - на этот раз Тымчик прострелил с правого фланга, а Зубков мощно пробил в одно касание. Гол + пас для двух Александров и плюс два для украинской сборной.

Интрига умерла, а потому Петраков решил провести еще несколько замен и они также положительно отразились на игре. Ярмоленко зрячим пасом нашел в штрафной соперника Зубкова, тот перекинул вратаря, а Довбик головой добил круглого в пустые. 3:0. Игра сделана окончательно, а Зубков записывает на своей гол и сразу две голевые. Заявка на основу? Посмотрим во вторник. Под конец игры пушку успел разрядить опорник Игнатенко, нанеся мощный удар из-за пределов штрафной в нижний угол. Ну и на десерт Артем Довбик оформил дубль, сделав все, чтобы данную игру не рекомендовали смотреть лицам младше 18-ти лет.

Украина набирает десять балов и временно (а может и нет) поднимается на вершину таблицы. Впереди решающая игра против Шотландии, причем сегодняшний поединок между "тартановой армией" и Ирландией не будет иметь значения. Победа Украины во вторник = первое место в группе и выход в дивизион. Получается, "сине-желтые" - хозяева собственной судьбы.

Лига Наций, дивизион В, пятый тур
24 сентября, Ереван, Республиканский стадион
Армения - Украина 0:5
Гол: Тымчик 22, Зубков 57, Довбик 69, Игнатенко 82, Довбик 86
Армения: Юрченко - Амбарцумян, Мкоян (Восканян 75), Чалышир, Маргарян (Арарат 75) - Дашян, Барсегян (Шагоян 63), Григорян, Байрамян - Бичахчян (Арутюнян 46), Селарян
Украина: Лунин - Забарный, Кривцов (Матвиенко 76), Качараба - Тымчик, Сидорчук (Пихаленок 46), Игнатенко, Миколенко - Цыганков (Ярмоленко 67), Яремчук (Довбик 67), Зубков (Мудрик 72)
Предупреждения: Сидорчук 30

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Комментарии (46)
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usovvictor (Kharkov)
24.09.2022 в 18:45
...вопрос не в армянах, что они слабее..., вопрос восстановления психологии на победу. Главное, что я писал при проигрыше появились длинные по флангам (диагональ), те же "черпачки"-забросы (Ярмоленко-подача, ...гол), ударение на скорость, ну и старались, (новички тоже) били по воротам - как будто другая команда! Не надо бояться европейцев, тогда и игра будет на равных. Их титулы там, после игры. Молодежь так бы сыграла в следующем..... С победой...
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0
0
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Spokoyno (Київ)
24.09.2022 в 18:38
І ще, тут весь в напрязі... А ці завдячуючи йоПРст... Задовбали!!! Бажаєш лизнути... увагу / копійку заробити наФІГа всім це нав'язувати! Єдині, кому я дійсно вдячний, це БІЙЦЯМ, що захищають мене та моїх близьких!
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+2
-1
Comment06 (Украина)
24.09.2022 в 18:29
Разгром нынешней немотивированной сб. Армении никак не тянет на сатисфакцию за недавнее унизительное поражение от скоттов. Да и до середины второго тайма было тревожно за результат. Только возврат должка Шотландии со счетом 3:0 и более реабилитирует сборную и Петракова, хотя осадочек все равно останется. Андрея Лунина с уверенным нулем- дождался-таки шанса!
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+3
0
Dr. House (Поділля)
24.09.2022 в 18:37
Лунін вже на нуль із Ірландією на виїзді зіграв, а для сатисфакції із Шотландією достатньо буде навіть мінімальної перемоги із зайняттям першого місця в групі. Тим більше в більш значимому матчі ми їх 3:1 обіграли.
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
24.09.2022 в 18:39
Шобы обыграть ЭТУ Шотландию, Дурхаус, надо яйца иметь не меньше ихних.
0
-2
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okolegko (Київ)
24.09.2022 в 18:40
Не хвакт що зможуть перемогти, але якщо відповідним чином налаштуються і Петраков більше не припуститься тих помилок (це стосується і складу), які були в першому поєдинку, то може і вийде. Головне мотивація, яка у шотландців зашкалювала, а наші тримали у підсвідомості попередню перемогу, тому не налаштувалися як треба
+1
0
MaximSK (Киев)
24.09.2022 в 18:38
Лично для меня реабилитация за то поражение, будет любая победа над шотландцами. Я надеюсь в этот раз мы сыграем намного лучше
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
24.09.2022 в 18:28
Панове, ну ведь это же были армянские овцеё@ы, ну шо вы в самом то деле, ну.
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0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.09.2022 в 18:32
А вот шотландские... это совсем другое дело.
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0
-2
Dr. House (Поділля)
24.09.2022 в 18:33
Ще раз тобі кажу, шмали менше, БарселОх
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+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.09.2022 в 18:35
Та тьху на тебе морфініст Дохтур й ще раз.
0
-2
MaximSK (Киев)
24.09.2022 в 18:16
Петраков в этот раз правильно сделал, что сделал ротацию, игроки которые вышли с первых минут были более свежими, сделали свое дело забив первые 2 гола, после чего армяне посыпались, а дальше вышедшие игроки на замену с Добвиком добили соперника. Но впереди решающий матч с Шотландией, где соперник намного сильнее, и там надо выбрать боевой состав, я бы не выпустил Малиновского с Яремчуком, видно что оба не в форме. Да и у Мудрика пока не идет игра в сборной. Отмечу сегодня Зубкова, Тымячика и Довбика, они сегодня сделали всю игру.
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+5
0
Рівнянин (Рівне)
24.09.2022 в 18:36
А Миколенко?Згадай перший гол із нічого,який по-суті Миколенко і організував.
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+1
0
MaximSK (Киев)
24.09.2022 в 18:37
Да, Миколенко тоже очень хорошо сыграл, не хватало его в прошлой игре
+2
0
avatar
okolegko (Київ)
24.09.2022 в 18:43
Так, МікалЄнка навчився в АПЛ біцца-бароцца, тому зіграв до кінця
+1
-1
avatar
Drovko (Lviv)
24.09.2022 в 18:11
В 1-му таймі ледве ноги переставляли...таке враження наче це звільнені з полону бійці Азову на полі були...2-гий тайм веселіше, але Шотландія це не Вірменія...27 буде важко.
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+3
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
24.09.2022 в 18:29
Я не розумію, як можна дивитися футбол? Ледве ноги переставляли....., А може вірмени у першому таймі всі сили залишили і до того ж і програли. А потім уже вийшли збирати сливки наші прославлені сили, хоча один з них чомусь не бігав.
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+2
0
avatar
Drovko (Lviv)
24.09.2022 в 18:50
Я по рахунку нічого проти немаю...я говорив суто за 1 тайму...гри не було...другий тайм інша справа.
0
0
Serhio79 (Kyiv)
24.09.2022 в 18:40
Порівняння в стилі "кварталу95" чи урганта. Хіба можна бути таким циніком?!
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+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
24.09.2022 в 18:51
Погугли що таке цинізм...)))
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.09.2022 в 18:09
Молодцы, с победой !! Теперь дружно глорим за Ирландию.)
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+6
0
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Барселиниуc (землянин)
24.09.2022 в 18:50
А шо, вечно пьяные ирлы возьмут, да и чпокнут гордых скоттов по-соседски.
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0
0
vlotko (Броди)
24.09.2022 в 18:05
По першому таймі не показували на такий результат. Вірмени підсіли фізично, та й заміни у них виявилися неконкурентні. Прорвало цю безгольову серію, можлива, відчують і відновлять голевий " нюх " . Вітаю наших футболістів.
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+4
0
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Spokoyno (Київ)
24.09.2022 в 18:02
З Ярмоленко вгадав. Е ще порох у порохівницях... Прийняв безпосередню участь у всіх трьох голах, що були забиті після його виходу... Особливо класний вийшов парашут на Зубкова, коли Довбик замкнув... Утім це суперник у якого наразі виграти... не гріх. Тому 3 бали при 5 голах добре, але головні матчі попереду. PS Вже з дивізіону В не вилетіли та і путівка в вищу Лігу Націй ще не втрачено!
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+4
0
Ol-g (Одесса)
24.09.2022 в 18:01
Чудовий результат. Народе, продовжуємо підтримувати ЗСУ.
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+7
-1
Рівнянин (Рівне)
24.09.2022 в 17:58
Ну це вже щось.Не в плані результату,по грі.Зацініть перший гол:Миколенко,знаходячись біля кутового прапорця (здавалось би патова ситуація)умудряється віддати фешенебельний передгольовий пас на Циганкова....Ну а далі вже справа техніки.Миколенка в Прем"єр Лізі навчили грати в футбол!
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+5
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.09.2022 в 17:58
С победой всех! Начало не очень, но потом втянулись. С наступающим Новым 5783 годом вас!!!)))
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+6
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.09.2022 в 18:03
Лехаим!
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+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
24.09.2022 в 18:05
Вибачаюсь... а Ваше "Лехаим!" це НАЛИВАЙ
+4
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.09.2022 в 18:09
Ваше здоровье, шановный пан Виталий! Наливайте! Будем жить!
+3
-1
balamyt (Boston)
24.09.2022 в 18:05
Shana Tova ! Украина снова рулит...Наш украинский Эрик Голанд ...Артем Довбик показал свой класс...Ждем Вт. Шотрандию нужно победить ..как бы ни было трудно..и выходить в гр.А
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+4
0
oleg dynamo (львівська)
24.09.2022 в 17:57
якби не Тимчик тай і Циганков не було б 0:2(моментів в ЗУ не було зовсім)... а потім ..то таке...Вітаю всіх нас.Шанс на перше місце є і непоганий...
Ответить
0
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.09.2022 в 17:59
А Зубков где был?
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
24.09.2022 в 18:03
Тимчик по фланзі прострілив,Циганков пропустив на Зубкова який пробив...воротар навіть не встиг підняти руки....а гра Зубкова сьогодні ну дуже погано...я на голи не дивлюсь а на гру...
+2
-1
avatar
Drovko (Lviv)
24.09.2022 в 18:25
Є люди, яким не вгодиш, забив гол, віддав 2 гольові передачі, і це дуже погано? Вийди, зіграй краще...
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.09.2022 в 17:55
И шо теперь, надо, как минимум 3-0 выиграть у скоттов в Кракове?
Ответить
+1
-6
Mexxxxx (Просяная)
24.09.2022 в 17:56
Надо просто выиграть. С любым счетом.
Ответить
+7
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.09.2022 в 18:01
А, ну да.. всё правильно. Теперь мы хозяева своей судьбы, да.
+2
-2
Dr. House (Поділля)
24.09.2022 в 18:11
БарселОх, ти вчергове відмітився своєю пришелепкуватістю. Шмали менше, трутень
Ответить
+2
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.09.2022 в 18:16
Та тьху на тебе, ДурДом, ще раз.
0
-2
svital (Poltava)
24.09.2022 в 17:54
Вітаю з перемогою, так тримати!
Ответить
+6
0
avatar
WuTаng (Київ)
24.09.2022 в 17:52
Як тільки зняли пішохіда Ярмоленка і почали грати 11 на 11, так відразу злива голів. Красота!
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0
-12
хмельничанин (Хмельницкий)
24.09.2022 в 17:56
Вообще-то Ярмоленко вышел на 67мин. матча. Нужно было футбол смотреть, а не писать заранее приготовленный комментарий.
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+7
0
Lithium (Киев)
24.09.2022 в 17:57
ти хоч дивився той матч? Ярмола вийшов за рахунку 0:2. повертайся до північної кореї, сволота.
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+7
0
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Барселиниуc (землянин)
24.09.2022 в 18:23
0
-1
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scorpius (Ck)
24.09.2022 в 18:22
Не проспался, бывает))
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+3
0

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