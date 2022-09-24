Армения - Украина 0:5. Хозяева своей судьбы

Поражение 0:3 в Глазго - неприятный удар по украинской сборной, однако удар прежде всего психологический. Что касалось турнирных перспектив, то здесь коллектив Петракова не зависел ни от кого, поскольку за две победы в двух последних матчах, "сине-желтые" награждались первым местом в квартете, а также возвращением в дивизион А Лиги Наций. Однако вопрос оставался в другом - "Способна ли на это нынешняя сборная?". Нет, качественных игроков хватает, однако перфоманс в матче против Шотландии заставил насторожиться и без качественной работы над ошибками, и Армению можно не обыграть. А это, при всем уважении, соперник вполне проходной.

Есть поверье, что победный состав не меняют. Александр Петраков же в случае неудачи действует в обратном направлении, то есть, меняет все. В сравнении с игрой против Шотландии наставник не только внес 11 изменений (!), но и поменял схему. Сегодня Украина предстала в любимой формации Александра Васильевича - 3-4-3. Вероятно, всему виной тяжелая кадровая ситуация в центре поля, где несколько травмированных (Зинченко и Шапаренко), а также не лучшая форма Руслана Малиновского. Сегодня за спокойствие в центре отвечали Сидорчук и Игнатенко, правда данный тандем просуществовал лишь 45 минут. Но обо всем в порядке очереди.

Первый тайм был далек от идеала, несмотря на положительный исход. Началось все с момента сборной Армении, который придумал Сергей Кривцов. Опытный украинский центрбек ошибся в центре поля, позволив Селаряну перехватить сферу на пространстве. Форвард соперника добежал до ворот, однако ударил не самым лучшим образом - Лунин справился без особых проблем. "Сине-желтые" не торопились форсировать события, однако к своему голу пришли. В середине тайма неплохая атака на левом фланге нашла свое завершение справа. Цыганков подхватил мяч, после чего скинул на Зубкова - Александр зряче прострелил на противоположный фланг, где в касание пробил Тымчик. В принципе, это главный момент тайма на две команды. Весьма справедливо, что он стал голевым.

Как и в игре против Шотландии, Александр Петраков начал второй тайм с замены в центре поля. На этот раз на скамейку запасных сел Сергей Сидорчук, а вместо него вышел более креативный Пихаленок. 1:0 - достаточно хрупкий счет, который может сломаться после любой атаки соперника, либо после ошибок своей обороны. Потому важен был второй гол, который убил бы интригу окончательно. И он пришел, причем главные герои не изменились - на этот раз Тымчик прострелил с правого фланга, а Зубков мощно пробил в одно касание. Гол + пас для двух Александров и плюс два для украинской сборной.

Интрига умерла, а потому Петраков решил провести еще несколько замен и они также положительно отразились на игре. Ярмоленко зрячим пасом нашел в штрафной соперника Зубкова, тот перекинул вратаря, а Довбик головой добил круглого в пустые. 3:0. Игра сделана окончательно, а Зубков записывает на своей гол и сразу две голевые. Заявка на основу? Посмотрим во вторник. Под конец игры пушку успел разрядить опорник Игнатенко, нанеся мощный удар из-за пределов штрафной в нижний угол. Ну и на десерт Артем Довбик оформил дубль, сделав все, чтобы данную игру не рекомендовали смотреть лицам младше 18-ти лет.

Украина набирает десять балов и временно (а может и нет) поднимается на вершину таблицы. Впереди решающая игра против Шотландии, причем сегодняшний поединок между "тартановой армией" и Ирландией не будет иметь значения. Победа Украины во вторник = первое место в группе и выход в дивизион. Получается, "сине-желтые" - хозяева собственной судьбы.

Лига Наций, дивизион В, пятый тур

24 сентября, Ереван, Республиканский стадион

Армения - Украина 0:5

Гол: Тымчик 22, Зубков 57, Довбик 69, Игнатенко 82, Довбик 86

Армения: Юрченко - Амбарцумян, Мкоян (Восканян 75), Чалышир, Маргарян (Арарат 75) - Дашян, Барсегян (Шагоян 63), Григорян, Байрамян - Бичахчян (Арутюнян 46), Селарян

Украина: Лунин - Забарный, Кривцов (Матвиенко 76), Качараба - Тымчик, Сидорчук (Пихаленок 46), Игнатенко, Миколенко - Цыганков (Ярмоленко 67), Яремчук (Довбик 67), Зубков (Мудрик 72)

Предупреждения: Сидорчук 30