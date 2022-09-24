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Дивизион А под вопросом. Норвегия проиграла Словении, несмотря на очередной гол Холанда
Волевая победа от словенцев
фото - twitter.com/nzs_si/
Если бы сборная Норвегии победила на выезде Словению, она досрочно получала бы путевку в дивизион А Лиги Наций. Имея в своем составе таких игроков, как Холанд, Одегор, Сорлот и Эльюнусси, казалось, что это не сложно.
Норвегия действительно больше владела мячом, а в начале второго тайма даже вышла вперед – защитник наварил в собственной штрафной площадке, мяч отлетел к Холанду, и Эрлинг с разворота отправил его в угол ворот Яна Облака. К слову, для форварда "Ман Сити" это шестой гол в текущем розыгрыше Лиги Наций.
Но Словения в этот вечер была заряжена на борьбу до последнего (собственно, перед родными болельщиками все словенские команды всегда максимально мотивированы). На 69-й минуте Шпорар замкнул прострел с фланга от Шешко, а на 81-й уже сам 19-летний форвард «Зальцбурга» решился на удар слета из-за пределов штрафной. Удар получился вроде бы и не очень сильным, но максимально точным – кипер Норвегии Ниланд не достал. Спасти хотя бы ничью гости как ни пытались, но не смогли.
Так что у Норвегии остается в активе десять очков, второй матч пятого тура сыграют Швеция и Сербия, и если балканцы победят, то догонят скандинавов по набранным очкам. Впрочем, даже если сербы и не победят, они смогут вырвать путевку в дивизион А в очной встрече с Норвегией в последнем туре.
Лига Наций. Дивизион В. Группа 4
Словения – Норвегия 2:1
Голы: Шпорар 69, Шешко 81 – Голланд 47
Словения: Облак – Карничик (Брекало 90+3), Блажич, Бийоль, Шикошич – Стоянович, Черин (Станкович 90+3), Куртич, Вербич (Ловрич 71) – Шпорар (Чернигой 88), Шешко
Норвегия: Ниланд – Риерсон, Ханче-Ольсен, Эстигор, Меллинг – Эдегор (Орснес 71), Берг, Торствед (Торсби 61) – Сорлот (Ларсен 62), Холанд, Эльюнусси (Дели 70)
Турнирное положение в группе 4 Дивизиона В
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Норвегия
|5
|3
|1
|1
|7-5
|+2
|10
|2
|Сербия
|4
|2
|1
|1
|7-4
|+3
|7
|3
|Словения
|5
|1
|2
|2
|5-9
|-4
|5
|4
|Швеция
|4
|1
|0
|3
|5-6
|-1
|3
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