Дивизион А под вопросом. Норвегия проиграла Словении, несмотря на очередной гол Холанда

Если бы сборная Норвегии победила на выезде Словению, она досрочно получала бы путевку в дивизион А Лиги Наций. Имея в своем составе таких игроков, как Холанд, Одегор, Сорлот и Эльюнусси, казалось, что это не сложно.

Норвегия действительно больше владела мячом, а в начале второго тайма даже вышла вперед – защитник наварил в собственной штрафной площадке, мяч отлетел к Холанду, и Эрлинг с разворота отправил его в угол ворот Яна Облака. К слову, для форварда "Ман Сити" это шестой гол в текущем розыгрыше Лиги Наций.

Но Словения в этот вечер была заряжена на борьбу до последнего (собственно, перед родными болельщиками все словенские команды всегда максимально мотивированы). На 69-й минуте Шпорар замкнул прострел с фланга от Шешко, а на 81-й уже сам 19-летний форвард «Зальцбурга» решился на удар слета из-за пределов штрафной. Удар получился вроде бы и не очень сильным, но максимально точным – кипер Норвегии Ниланд не достал. Спасти хотя бы ничью гости как ни пытались, но не смогли.

Так что у Норвегии остается в активе десять очков, второй матч пятого тура сыграют Швеция и Сербия, и если балканцы победят, то догонят скандинавов по набранным очкам. Впрочем, даже если сербы и не победят, они смогут вырвать путевку в дивизион А в очной встрече с Норвегией в последнем туре.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 4

Словения – Норвегия 2:1

Голы: Шпорар 69, Шешко 81 – Голланд 47

Словения: Облак – Карничик (Брекало 90+3), Блажич, Бийоль, Шикошич – Стоянович, Черин (Станкович 90+3), Куртич, Вербич (Ловрич 71) – Шпорар (Чернигой 88), Шешко

Норвегия: Ниланд – Риерсон, Ханче-Ольсен, Эстигор, Меллинг – Эдегор (Орснес 71), Берг, Торствед (Торсби 61) – Сорлот (Ларсен 62), Холанд, Эльюнусси (Дели 70)

Турнирное положение в группе 4 Дивизиона В