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Словения - Норвегия 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Словения – Норвегия, Лига Наций, 24 сентября 2022
фото - nzs.si
Вашему вниманию видео обзор матча пятого тура Лиги Наций, в котором Словения принимала Норвегию. Чтобы досрочно завоевать путевку в дивизион А, норвежцам нужно было победить. Они и забили первыми – отметился Холанд, но Словения продемонстрировала характер и забила дважды в ответ. Особенно эффектным оказался мяч 19-летнего Беньямина Шешко.
Лига Наций. Дивизион В. Группа 4
Словения – Норвегия 2:1
Голы: Шпорар 69, Шешко 81 – Голланд 47
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