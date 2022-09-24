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Словения - Норвегия 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Словения – Норвегия, Лига Наций, 24 сентября 2022

Словения - Норвегия 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - nzs.si

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча пятого тура Лиги Наций, в котором Словения принимала Норвегию. Чтобы досрочно завоевать путевку в дивизион А, норвежцам нужно было победить. Они и забили первыми – отметился Холанд, но Словения продемонстрировала характер и забила дважды в ответ. Особенно эффектным оказался мяч 19-летнего Беньямина Шешко.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 4
Словения – Норвегия 2:1
Голы: Шпорар 69, Шешко 81 – Голланд 47

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В статье: Словения Норвегия Эрлинг Холанд
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