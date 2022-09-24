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Криштиану Роналду разбили нос до крови в матче с Чехией. Фото

Лига наций УЕФА
(3 голосов)

Португалец столкнулся с вратарем соперника

Криштиану Роналду разбили нос до крови в матче с Чехией. Фото

Фото: Football Espana

UA-Футбол
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму носа в матче Лиги Наций против Чехии. Нападающий вступил в верховое единоборство с вратарем команды-соперника Томашем Вацликом.

Во время столкновения Роналду разбили нос, в следствие чего началось кровотечение. Криштиану была оказана медицинская помощь, и кровь удалось остановить. Форвард продолжил игру.

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В статье: Криштиану Роналду Чехия Лига Наций Национальная сборная Португалии
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
24.09.2022 в 23:35
як шеві
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download1 (huyersk)
24.09.2022 в 23:34
як шеві колись передні зуби вибив Панддєв ніби
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