Лига наций УЕФА
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Криштиану Роналду разбили нос до крови в матче с Чехией. Фото
Португалец столкнулся с вратарем соперника
Фото: Football Espana
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму носа в матче Лиги Наций против Чехии. Нападающий вступил в верховое единоборство с вратарем команды-соперника Томашем Вацликом.
Ouch ???? pic.twitter.com/qwzs96Ho36— ESPN FC (@ESPNFC) September 24, 2022
Во время столкновения Роналду разбили нос, в следствие чего началось кровотечение. Криштиану была оказана медицинская помощь, и кровь удалось остановить. Форвард продолжил игру.
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
24.09.2022 в 23:35
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download1 (huyersk)
24.09.2022 в 23:34
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