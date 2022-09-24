Лига наций УЕФА
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Лига Наций. Швейцария вырвала три очка в напряженном матче с Испанией
Встреча была тяжелой для обеих сторон
Nati
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига Наций УЕФА, 5-й раунд
Испания - Швейцария 1:2
Голы: Аканджи 21, Эмболо 58 - Альба 54
Испания: Симон, Альба, Торрес, Гарсия, Аспиликуэта, Педри, Бускетс, Гави, Сарабия, Асенсио, Торрес
Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Эльведе, Родригес, Джака, Фройлер, Варгас, Шакири, Соу, Эмболо
Предупреждения: Аканджи, 44
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