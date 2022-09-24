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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Наций. Швейцария вырвала три очка в напряженном матче с Испанией

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Встреча была тяжелой для обеих сторон

Лига Наций. Швейцария вырвала три очка в напряженном матче с Испанией

Nati

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига Наций УЕФА, 5-й раунд

Испания - Швейцария 1:2

Голы: Аканджи 21, Эмболо 58 - Альба 54

Испания: Симон, Альба, Торрес, Гарсия, Аспиликуэта, Педри, Бускетс, Гави, Сарабия, Асенсио, Торрес

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Эльведе, Родригес, Джака, Фройлер, Варгас, Шакири, Соу, Эмболо

Предупреждения: Аканджи, 44

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В статье: Лига Наций Национальная сборная Испании Национальная сборная Швейцарии
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