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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛН. Неожиданно очень легкая победа Португалии в Чехии

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Лузитане выходят на первое место

ЛН. Неожиданно очень легкая победа Португалии в Чехии

Sport. Idnes. Cz

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Лига Наций. Группа А2. Пятый тур

Прага. "Фортуна Арена"

Чехия - Португалия 0:4

Голы: Далот 33, 52, Б. Фернандеш 45+1, Жота 82

Нереализованный пенальти: Шик 45+6 (перекладина)

Чехия: Вацлик, Зима, Брабец (Кудела 22), Йемелка, Цоуфал, Соучек (Кухта 74), Краль, Барак (Шевчик 63), Зелены (Черны 64), Шик, Глоужек (Влканова 64)

Португалия: Д. Кошта, Далот, Данилу (Жоау Мариу 84), Диаш, Руи, Карвалью (Пальинья 77), Невеш, Б. Фернандеш (Нуньеш 77), Б. Силва (Хорта 67), Криштиану Роналду, Леау (Жота 67)

Предупреждения:

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

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