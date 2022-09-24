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ЛН. Неожиданно очень легкая победа Португалии в Чехии
Лузитане выходят на первое место
Sport. Idnes. Cz
Лига Наций. Группа А2. Пятый тур
Прага. "Фортуна Арена"
Чехия - Португалия 0:4
Голы: Далот 33, 52, Б. Фернандеш 45+1, Жота 82
Нереализованный пенальти: Шик 45+6 (перекладина)
Чехия: Вацлик, Зима, Брабец (Кудела 22), Йемелка, Цоуфал, Соучек (Кухта 74), Краль, Барак (Шевчик 63), Зелены (Черны 64), Шик, Глоужек (Влканова 64)
Португалия: Д. Кошта, Далот, Данилу (Жоау Мариу 84), Диаш, Руи, Карвалью (Пальинья 77), Невеш, Б. Фернандеш (Нуньеш 77), Б. Силва (Хорта 67), Криштиану Роналду, Леау (Жота 67)
Предупреждения:
Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
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