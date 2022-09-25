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ЛН. Израиль на 90+2 вырывает победу у Албании и выходит в дивизион A
Исландия и Албания лишились шансов на повышение в классе
Twitter UEFA Nations League
В рамках 5-го тура дивизиона B группы F Лиги наций сборная Израиля дома обыграла национальную команду Албании.
Счет в поединке открыл израильский форвард Шон Вайсман - 26-летний нападающий, выступающий за "Реал" Вальядолид, поразил ворота хозяев поля на 46-й минуте встречи. На 88-й минуте гости, благодаря голу представителя "Гранады" Мирто Узуни сравняли счет.
Точку же в игре поставил форвард "Вольфсберга" Тай Барибо, вырвар победу для Израиля на 2-й компенсированной к основному времени минуте.
Таким образом, после этого тура Израиль имеет в своем активе 8 очков, лидирует в группе и обеспечивает себе путевку в элитный дивизион A. В свою очередь у Албании 1 балл и команда расположилась на 3-й позиции (россия дисквалифицирована - на последнем месте).
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