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ЛН. Израиль на 90+2 вырывает победу у Албании и выходит в дивизион A

Лига наций УЕФА
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Исландия и Албания лишились шансов на повышение в классе

ЛН. Израиль на 90+2 вырывает победу у Албании и выходит в дивизион A

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В рамках 5-го тура дивизиона B группы F Лиги наций сборная Израиля дома обыграла национальную команду Албании.

Счет в поединке открыл израильский форвард Шон Вайсман - 26-летний нападающий, выступающий за "Реал" Вальядолид, поразил ворота хозяев поля на 46-й минуте встречи. На 88-й минуте гости, благодаря голу представителя "Гранады" Мирто Узуни сравняли счет.

Точку же в игре поставил форвард "Вольфсберга" Тай Барибо, вырвар победу для Израиля на 2-й компенсированной к основному времени минуте.

Таким образом, после этого тура Израиль имеет в своем активе 8 очков, лидирует в группе и обеспечивает себе путевку в элитный дивизион A. В свою очередь у Албании 1 балл и команда расположилась на 3-й позиции (россия дисквалифицирована - на последнем месте).

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В статье: Албания Израиль
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