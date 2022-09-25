Греция уже вышла в Лигу В. Результаты дня в лиге С Лиги Наций

Завершились матчи сборных, которые выступают в лиге С Лиги Наций УЕФА. В пятом туре сыграли сборная Греции со сборной Кипра, а также сборная Северной Ирландии со сборной Косово. Победу в группе, уже в четвертом туре, одержали греки.

Сегодня они проиграли сборной Кипра со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Маринос Тцонис с передачи Григориса Кастаноса. Сборная Косово же проиграла команде Северной Ирландии со счетом 1:2.

Примечательно, что косовары забили первыми, на 58 минуте, но североирландцы совершили камбэк в последние десять минут игры. Сначала они сравняли счет на 82 минуте, а потом забили второй гол на 90+3 минуте.

Лига Наций

Сборная Греции 0:1 Сборная Кипра

Голы: М. Тцонис, 18

Сборная Северной Ирландии 2:1 Сборная Косово

Голы: Г. Уайт, 82; Дж. Магеннис, 90+3 – В. Мурики, 58