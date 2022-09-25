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Энрике - после поражения от Швейцарии: Сегодня был худший первый тайм в моей карьере главного тренера

Лига наций УЕФА
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Коуч понимает, что команда допустила много ошибок

Энрике - после поражения от Швейцарии: Сегодня был худший первый тайм в моей карьере главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Швейцарии (1:2) в матче Лиги наций:

"Проигрывать всегда больно, это позор. Швейцария физически очень сильна, она мешала нам играть в свой футбол. Эксперты говорили, что победить Швейцарию легко, и все увидели, что это не так.

В первом тайме мы были не так сильны, как во втором. Это худший первый тайм в моей карьере в качестве главного тренера, я не помню матча с таким количеством технического брака. Это поражение вообще ни к чему не обязывает перед чемпионатом мира. Всегда лучше попасть на чемпионат мира после победы, но я полностью верю в команду.

Во втором тайме мы начали лучше, сравняли счёт, но почти сразу пропустили с углового. Футбол не перестаёт преподносить сюрпризы. Сегодня нам было очень тяжело, но всё зависит от нас. Мы будем продолжать работать в том же духе, стараясь стать лучше во всех аспектах. Мне нравится вера команды, это то, что я сказал им в перерыве. Главная игра состоится в Португалии, и мы постараемся победить", - сказал Энрике.

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В статье: Луис Энрике Национальная сборная Испании Национальная сборная Швейцарии
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Источник:
Mundo Deportivo

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