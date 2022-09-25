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Шоу Митровича. Сербия - Швеция 4:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Сербия – Швеция, Лига Наций, 24 сентября 2022

Шоу Митровича. Сербия - Швеция 4:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Сербия – Швеция, которые встречались в пятом туре Лиги Наций. Гости забили первыми, но затем за дело взялся Митрович, оформивший хет-трик. Точку в поединке поставил Лукич. Победа позволила Сербии догнать по набранным очкам Норвегию, именно эти команды в очном поединке во вторник, 27 сентября, определят, кто поднимется в дивизион А от группы 4.

Лига Наций. Группа 4. Пятый тур
Сербия – Швеция 4:1
Голы: Митрович 18, 45+1, 50, Лукич 70 – Клаэссон 15

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В статье: Швеция Александар Митрович национальная сборная Сербии
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