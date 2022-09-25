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Фестиваль Далота и Фернандеш. Чехия – Португалия 0:4. Видео голов и обзор матча
На счету Роналду один ассист и окровавленное поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча Лиги наций между Чехией и Португалией. Хотя и чехи не уступали дома два года, португальцы на статистику не посмотрели и забили четыре безответных гола. Обе команды были интенсивными в атаках, однако в то время, когда португальцы реализовали почти все свои моменты, нападающий хозяев Патрик Шик не смог забить пенальти в конце первого тайма.
Роналду тоже стал интересным персонажем этого матча. Криштиану разбили нос, он привез пенальти, а потом еще и оформил асист.
Чехия – Португалия 0:4
Голы: Далот 33, 52, Фернандеш 45+2, Жота 82
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