Фестиваль Далота и Фернандеш. Чехия – Португалия 0:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча Лиги наций между Чехией и Португалией. Хотя и чехи не уступали дома два года, португальцы на статистику не посмотрели и забили четыре безответных гола. Обе команды были интенсивными в атаках, однако в то время, когда португальцы реализовали почти все свои моменты, нападающий хозяев Патрик Шик не смог забить пенальти в конце первого тайма.

Роналду тоже стал интересным персонажем этого матча. Криштиану разбили нос, он привез пенальти, а потом еще и оформил асист.

Чехия – Португалия 0:4

Голы: Далот 33, 52, Фернандеш 45+2, Жота 82