  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Фестиваль Далота и Фернандеш. Чехия – Португалия 0:4. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фестиваль Далота и Фернандеш. Чехия – Португалия 0:4. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

На счету Роналду один ассист и окровавленное поле

Фестиваль Далота и Фернандеш. Чехия – Португалия 0:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча Лиги наций между Чехией и Португалией. Хотя и чехи не уступали дома два года, португальцы на статистику не посмотрели и забили четыре безответных гола. Обе команды были интенсивными в атаках, однако в то время, когда португальцы реализовали почти все свои моменты, нападающий хозяев Патрик Шик не смог забить пенальти в конце первого тайма.

Роналду тоже стал интересным персонажем этого матча. Криштиану разбили нос, он привез пенальти, а потом еще и оформил асист.

Чехия – Португалия 0:4

Голы: Далот 33, 52, Фернандеш 45+2, Жота 82

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Чехия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде