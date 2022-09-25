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Испания - Швейцрия 1:2. Видео голов и обзор матча Лиги Наций
Один из худших матчей испанцев в турнире
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Мало кто ожидал, что в предпоследнем туре группового этапа Испания может позволить себе потерять три очка. Тем более, когда следующая встреча - с Поргугалией. Однако, если учесть тот уровень, который вчера показала Швейцария, счет на табло станет полностью логичным.
Сначала голом отличился Аканджи, а затем, в начале второго тайма, сравнял Альба. Однако, паритет продержался недолго, ведь уже через четыре минуты Эмболо снова вывел гостей вперед. Команде Энрике уже не удалось что-то противопоставить Швейцарии, которая полным составом села в оборону. Счет на табло остался 1:2 до финального свистка.
Лига Наций УЕФА, 5-й раунд
Испания - Швейцария 1:2
Голы: Аканджи 21, Эмболо 58 - Альба 54
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