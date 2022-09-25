Испания - Швейцрия 1:2. Видео голов и обзор матча Лиги Наций

Мало кто ожидал, что в предпоследнем туре группового этапа Испания может позволить себе потерять три очка. Тем более, когда следующая встреча - с Поргугалией. Однако, если учесть тот уровень, который вчера показала Швейцария, счет на табло станет полностью логичным.

Сначала голом отличился Аканджи, а затем, в начале второго тайма, сравнял Альба. Однако, паритет продержался недолго, ведь уже через четыре минуты Эмболо снова вывел гостей вперед. Команде Энрике уже не удалось что-то противопоставить Швейцарии, которая полным составом села в оборону. Счет на табло остался 1:2 до финального свистка.

Лига Наций УЕФА, 5-й раунд

Испания - Швейцария 1:2

Голы: Аканджи 21, Эмболо 58 - Альба 54