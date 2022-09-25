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Саугтейт не уйдет с поста тренера сборной Англии перед ЧМ-2022

Лига наций УЕФА
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Наставник продолжит работу, несмотря на провал в Лиге Наций

Саугтейт не уйдет с поста тренера сборной Англии перед ЧМ-2022

Фото: englandfootball.com

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после вылета команды из Лиги А в Лиге наций УЕФА рассказал, что не собирается покидать свой пост в преддверии ЧМ-2022 года:

"Считаю, что я тот человек, который должен вести команду на турнир. Необходимо сохранить стабильность. Матч с Италией не был очень плох. Никому не нравится, когда болельщики освистывают его в конце матча, но я понимаю эту работу. Это и есть тренерская деятельность.

Всякий раз, когда команда испытывает трудности с результатами, решать всё должен тренер. Это работа, и я должен с ней справиться", - сказал коуч.

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В статье: Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии
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Источник:
Mirror

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