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Кейн: Мы не паникуем. Главное - это успешно выступить на Чемпионате мира

Лига наций УЕФА
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Паники нет!

Кейн: Мы не паникуем. Главное - это успешно выступить на Чемпионате мира

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн рассказал об атмосфере в национальной команде после вылета из Лиги Наций:

"Мы не паникуем. Мы знаем, что хотим стать лучше. Конечно, я понимаю разочарование болельщиков. Я был фанатом сборной Англии и до сих пор остаюсь им вне зависимости от того, играю я или нет. Если мы успешно выступим на чемпионате мира, не думаю, что люди будут беспокоиться о том, что было летом и в начале осени. Это главное.

Нужно прибавлять, мы это знаем. Болельщики всегда прекрасны и остаются с нами до конца. Я знаю, что они придут на "Уэмбли" поддержать нас в матче с Германией, и все будут в восторге от чемпионата мира, независимо от результатов. Надеюсь, мы сможем отплатить им достойными выступлениями", - сказал Кейн.

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В статье: Гарри Кейн Национальная сборная Англии
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Источник:
Sky Sports

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