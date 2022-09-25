Лига наций D1. Латвия дарит ничью Андорре, но повышается, Лихтенштейну некуда вылетать

Группа 1 дивизиона D стала первой в новом розыгрыше Лиги наций, где были сыграны последние матчи группового этапа. Заключительный тур уже особой интриги не нес, ведь главный вопрос был снят досрочно: Латвия за счет лучших результатов в личных встречах с Молдовой получает повышение в классе. В этой связи балтийцы позволила себе в последнем туре подарить ничью Андорре.

В другом поединке группы молдаване в родных стенах в компенсированное ко второму тайму время победили Лихтенштейн. Для гостей такой результат должен быть вдвое досадным, ведь таким образом они завершили этот сезон турнира с нулем очков. Последний раз лихтенштейнцы не проигрывали в сентябре 2021-го в матче отбора к ЧМ в Армении (1:1).

Лига наций. Лига D1

Андорра - Латвия 1:1

Голы: Росас Убах 88 - Гутковскис 50

Молдова - Ліхтенштейн 2:0

Голы: Стыне 90+2, Стыне 90+2