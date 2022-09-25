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Лига наций D1. Латвия дарит ничью Андорре, но повышается, Лихтенштейну некуда вылетать
Последние матчи в группе D1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Группа 1 дивизиона D стала первой в новом розыгрыше Лиги наций, где были сыграны последние матчи группового этапа. Заключительный тур уже особой интриги не нес, ведь главный вопрос был снят досрочно: Латвия за счет лучших результатов в личных встречах с Молдовой получает повышение в классе. В этой связи балтийцы позволила себе в последнем туре подарить ничью Андорре.
В другом поединке группы молдаване в родных стенах в компенсированное ко второму тайму время победили Лихтенштейн. Для гостей такой результат должен быть вдвое досадным, ведь таким образом они завершили этот сезон турнира с нулем очков. Последний раз лихтенштейнцы не проигрывали в сентябре 2021-го в матче отбора к ЧМ в Армении (1:1).
Лига наций. Лига D1
Андорра - Латвия 1:1
Голы: Росас Убах 88 - Гутковскис 50
Молдова - Ліхтенштейн 2:0
Голы: Стыне 90+2, Стыне 90+2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Латвия ↑
|6
|4
|1
|1
|12-5
|+7
|13
|2
|Молдова
|6
|4
|1
|1
|10-6
|+4
|13
|3
|Андорра
|6
|2
|2
|2
|6-7
|-1
|8
|4
|Лихтенштейн
|6
|0
|0
|6
|1-11
|-10
|0
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