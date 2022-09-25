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Лига наций D1. Латвия дарит ничью Андорре, но повышается, Лихтенштейну некуда вылетать

Лига наций УЕФА
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Последние матчи в группе D1

Лига наций D1. Латвия дарит ничью Андорре, но повышается, Лихтенштейну некуда вылетать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Группа 1 дивизиона D стала первой в новом розыгрыше Лиги наций, где были сыграны последние матчи группового этапа. Заключительный тур уже особой интриги не нес, ведь главный вопрос был снят досрочно: Латвия за счет лучших результатов в личных встречах с Молдовой получает повышение в классе. В этой связи балтийцы позволила себе в последнем туре подарить ничью Андорре.

В другом поединке группы молдаване в родных стенах в компенсированное ко второму тайму время победили Лихтенштейн. Для гостей такой результат должен быть вдвое досадным, ведь таким образом они завершили этот сезон турнира с нулем очков. Последний раз лихтенштейнцы не проигрывали в сентябре 2021-го в матче отбора к ЧМ в Армении (1:1).

Лига наций. Лига D1

Андорра - Латвия 1:1
Голы: Росас Убах 88 - Гутковскис 50

Молдова - Ліхтенштейн 2:0
Голы: Стыне 90+2, Стыне 90+2

# Команда И В Н П М РМ О
1 Латвия ↑ 6 4 1 1 12-5 +7 13
2 Молдова 6 4 1 1 10-6 +4 13
3 Андорра 6 2 2 2 6-7 -1 8
4 Лихтенштейн 6 0 0 6 1-11 -10 0
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В статье: Андорра Латвия Лихтенштейн Молдова
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