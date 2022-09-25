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Лига наций C3. Дебютный гол Нуриева за Азербайджан, Беларусь - просто дно

Лига наций УЕФА
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Одна из групп в третьем дивизионе турнира провела свои последние матчи

Лига наций C3. Дебютный гол Нуриева за Азербайджан, Беларусь - просто дно

Фото: Kazakhstan Football Federation / Автор - Damir Serik Ardakuly

UA-Футбол
Новина українською

В группе 3 дивизиона C Лиги наций ни одной интриги в преддверии последнего тура не было: Казахстан досрочно выиграл погоню за выход во вторую лигу, а Беларусь отправилась в Лигу D, где, возможно, найдет себе равных соперников (но это не точно).

При таких раскладах удивляться победе Азербайджана над казахстанцами не стоит, ведь вторым ничего не было нужно, да и играли они почти час в меньшинстве. Отмечаем, что в составе азербайджанцев третий гол забил бывший игрок студенческой сборной Украины Анатолий Нуриев.

Словакия, хоть и проигрывала белорусам по ходу встречи, но во втором тайме все же поняла, что более болезненного позора быть не может и все же зацепилась за ничью. Таким образом, Беларусь стала единственной командой группы, завершившей турнир без побед.

Лига наций. Лига C3

Азербайджан - Казахстан 3:0
Голы: Марочкин 66 (авт.), Озобич 74, Нуриев 90+1

Словакия – Беларусь 1:1
Голы: Зреляк 65 - Бахар 45

# Команда И В Н П М РМ О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 +2 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 +3 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 -1 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 -4 3
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В статье: Словакия Азербайджан Беларусь Казахстан
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