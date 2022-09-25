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Лига наций C3. Дебютный гол Нуриева за Азербайджан, Беларусь - просто дно
Одна из групп в третьем дивизионе турнира провела свои последние матчи
Фото: Kazakhstan Football Federation / Автор - Damir Serik Ardakuly
В группе 3 дивизиона C Лиги наций ни одной интриги в преддверии последнего тура не было: Казахстан досрочно выиграл погоню за выход во вторую лигу, а Беларусь отправилась в Лигу D, где, возможно, найдет себе равных соперников (но это не точно).
При таких раскладах удивляться победе Азербайджана над казахстанцами не стоит, ведь вторым ничего не было нужно, да и играли они почти час в меньшинстве. Отмечаем, что в составе азербайджанцев третий гол забил бывший игрок студенческой сборной Украины Анатолий Нуриев.
Словакия, хоть и проигрывала белорусам по ходу встречи, но во втором тайме все же поняла, что более болезненного позора быть не может и все же зацепилась за ничью. Таким образом, Беларусь стала единственной командой группы, завершившей турнир без побед.
Лига наций. Лига C3
Азербайджан - Казахстан 3:0
Голы: Марочкин 66 (авт.), Озобич 74, Нуриев 90+1
Словакия – Беларусь 1:1
Голы: Зреляк 65 - Бахар 45
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Казахстан
|6
|4
|1
|1
|8-6
|+2
|13
|2
|Азербайджан
|6
|3
|1
|2
|7-4
|+3
|10
|3
|Словакия
|6
|2
|1
|3
|5-6
|-1
|7
|4
|Беларусь
|6
|0
|3
|3
|3-7
|-4
|3
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