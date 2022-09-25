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Лига наций. Дания – Франция 2:0. Мбаппе и компания свою часть задачи не выполнили
Провал "триколор"
UEFA
Безусловно, Дешам имеет право посетовать на травмы таких супер-звезд как Канте, Бензема, Погба, Дембеле и других топ-игроков, но можно ли при этом сказать, что стартовый состав французов по именам хоть где-то проигрывал сборной Дании? Вряд ли. Другое дело, что в команде Юльманна футболисты все 90+ минут пахали друг за друга, в то время как "триколор" большую часть матча пытались выехать на голом классе.
KOM SÅ DANMARK ???????? pic.twitter.com/G7vH8oTfGD— Fodboldlandsholdene ???????? (@dbulandshold) September 25, 2022
На первых минутах Франция ожидаемо активировала давление на ворота Дании. Шмейхель парировал удар Мбаппе с острого угла, также Каспер справился с выстрелом Гризманна, который стал возможен благодаря быстрой комбинации треугольника "триколор" на левом фланге. Можно вспомнить и пристрелку от Камавинги, да и Меле чуть не срезал снаряд в сетку хозяев.
Ближе к середине первой половины встречи датчане начали чаще переходить центр поля и будить Ареоля. Великолепно исполнял роль глубинного плеймейкера Эриксен, да и в целом Кристиан просто очень-очень круто играл в футбол. Хавбек "МЮ" дотошно сканировал поле: вывел Скова Ольсена на свидание с голкипером (помешал минимальный офсайд), дважды круто нашел заготовленными подачами с корнеров голову Дилейни (Альфонсо на месте). А еще Ареоля с большим трудом не позволил Эриксену оформить "сухой лист".
Eriksen ???????? pic.twitter.com/NSaGH8i2K7— United Update (@UnitedsUpdate) September 25, 2022
Кристиан – настоящий мастер и талант, построить системную команду вокруг такого футболиста – привилегия для любого тренера. Естественно, Эриксен принял участие в обоих голах "красных". Сперва он остроумно перевел игру с центра на фланг, откуда Дамсгор результативно прострелил на Дольберга (1:0). Непонятно, почему на Миккеля не выдвинулся Салиба, как и неясно, почему Упамекано не посмотрел себе за спину. Винить Бадьяшиля и Ареоля смысла нет: У Бенуа был свой визави, а Альфонсо с двух метров явно ждал мощный удар в дальний угол в исполнении форварда датчан, а не слабый и корявый в ближний.
Казалось бы, французы обязаны были ответить, но вместо этого сонные гости прозевали еще один мяч. Эриксен подал угловой, после суматохи в штрафной площадке Дилейни дотянулся до снаряда и сбросил его под выстрел Скову Ольсену – Андреас сильно и слету прошил толпу из оппонентов (2:0). Опять же, виноват ли Ареоля, который даже не видел момент удара? Вопрос, скорее, риторический.
????????????????????— UEFA Nations League (@EURO2024) September 25, 2022
Denmark wow! #NationsLeague pic.twitter.com/Vus1VlF4OY
В рамках 15-минутной паузы Дешам понял, что ему необходимо вносить изменения. Дидье сделал двойную субституцию, выпустив Клосса и Юссуфа Фофана вместо Салиба и Камавинги соответственно. На место правого центрбека в тройке опустился Павар, Бенжамен с этой ролью знаком.
Французы поджали датчан, они подолгу
комбинировали крутили кружева на половине поля соперника. Тем не менее, абсолютно прекрасно играл в рамке Каспер Шмейхель. Лидер датчан потянул удар Гризманна со стандарта, а ближе к экватору второго тайма справился с целой серией реально опасных моментов от французов. Подумать только, Мбаппе трижды не переиграл Шмейхеля! Все убойные выстрелы Килиана голкипер "Ниццы" парировал, как и еще один залп от Гризманна после обрезки защитника хозяев.
58' Oh la contre attaque menée par Mbappé qui perd son face à face avec Schmeichel !— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2022
????????2-0???????? | #DANFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/kz6O19mL7j
Контратаковать Дания смогла лишь под занавес встречи, хотя по идее на финальном отрезке матча как раз Франция должна была организовать штурм ворот "красных". Все ресурсы у подопечных Дешама пришлись на отрезок с 45-й по 80-ю минуту.
Хорватия обыграла на выезде Австрию (1:3) и теперь сыграть в плей-офф Лиги наций. Победа "шашечных" не позволила Дании прыгнуть выше второго места и сохранила прописку для Франции в Лиге А. В свою очередь команда Рангника отправляется в дивизион рангом ниже.
Wereldkampioen Frankrijk gaat ook in Denemarken met de billen bloot, Skov Olsen scoort.#UEFANationsLeague #voetbal #denfra https://t.co/2C67GCXZeI pic.twitter.com/jbhMaH9v5T— sporza (@sporza) September 25, 2022
Лига наций, группа А, 6-й тур
Стадион: "Паркен" (Копенгаген)
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Дания – Франция 2:0
Голы: Дольберг (33), Сков Ольсен (39)
Дания: Шмейхель – Р. Кристенсен (Ба, 90+2), Андерсен, А. Кристенсен, Меле – Дилейни (Кьер, 72), Эриксен, Хейбьерг – Сков Ольсен (Брайтвайт, 72), Дольберг (Хойлунн, 60), Дамсгор (Линдстрем, 60)
Франция: Ареоля – Салиба (Клосс, 46), Упамекано, Бадьяшиль – Павар, Чуамени, Камавинга (Ю. Фофана), Менди (Трюффер, 65) – Гризманн (Коло Муани, 81) – Жиру (Нкунку, 65), Мбаппе
Предупреждения: Дилейни (54), Хойлунн (80)
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