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Лига наций. Дания – Франция 2:0. Мбаппе и компания свою часть задачи не выполнили

Лига наций УЕФА
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(2 голосов)

Провал "триколор"

Лига наций. Дания – Франция 2:0. Мбаппе и компания свою часть задачи не выполнили

UEFA

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Безусловно, Дешам имеет право посетовать на травмы таких супер-звезд как Канте, Бензема, Погба, Дембеле и других топ-игроков, но можно ли при этом сказать, что стартовый состав французов по именам хоть где-то проигрывал сборной Дании? Вряд ли. Другое дело, что в команде Юльманна футболисты все 90+ минут пахали друг за друга, в то время как "триколор" большую часть матча пытались выехать на голом классе.

На первых минутах Франция ожидаемо активировала давление на ворота Дании. Шмейхель парировал удар Мбаппе с острого угла, также Каспер справился с выстрелом Гризманна, который стал возможен благодаря быстрой комбинации треугольника "триколор" на левом фланге. Можно вспомнить и пристрелку от Камавинги, да и Меле чуть не срезал снаряд в сетку хозяев.

Ближе к середине первой половины встречи датчане начали чаще переходить центр поля и будить Ареоля. Великолепно исполнял роль глубинного плеймейкера Эриксен, да и в целом Кристиан просто очень-очень круто играл в футбол. Хавбек "МЮ" дотошно сканировал поле: вывел Скова Ольсена на свидание с голкипером (помешал минимальный офсайд), дважды круто нашел заготовленными подачами с корнеров голову Дилейни (Альфонсо на месте). А еще Ареоля с большим трудом не позволил Эриксену оформить "сухой лист".

Кристиан – настоящий мастер и талант, построить системную команду вокруг такого футболиста – привилегия для любого тренера. Естественно, Эриксен принял участие в обоих голах "красных". Сперва он остроумно перевел игру с центра на фланг, откуда Дамсгор результативно прострелил на Дольберга (1:0). Непонятно, почему на Миккеля не выдвинулся Салиба, как и неясно, почему Упамекано не посмотрел себе за спину. Винить Бадьяшиля и Ареоля смысла нет: У Бенуа был свой визави, а Альфонсо с двух метров явно ждал мощный удар в дальний угол в исполнении форварда датчан, а не слабый и корявый в ближний.

Казалось бы, французы обязаны были ответить, но вместо этого сонные гости прозевали еще один мяч. Эриксен подал угловой, после суматохи в штрафной площадке Дилейни дотянулся до снаряда и сбросил его под выстрел Скову Ольсену – Андреас сильно и слету прошил толпу из оппонентов (2:0). Опять же, виноват ли Ареоля, который даже не видел момент удара? Вопрос, скорее, риторический.

В рамках 15-минутной паузы Дешам понял, что ему необходимо вносить изменения. Дидье сделал двойную субституцию, выпустив Клосса и Юссуфа Фофана вместо Салиба и Камавинги соответственно. На место правого центрбека в тройке опустился Павар, Бенжамен с этой ролью знаком.

Французы поджали датчан, они подолгу комбинировали крутили кружева на половине поля соперника. Тем не менее, абсолютно прекрасно играл в рамке Каспер Шмейхель. Лидер датчан потянул удар Гризманна со стандарта, а ближе к экватору второго тайма справился с целой серией реально опасных моментов от французов. Подумать только, Мбаппе трижды не переиграл Шмейхеля! Все убойные выстрелы Килиана голкипер "Ниццы" парировал, как и еще один залп от Гризманна после обрезки защитника хозяев.

Контратаковать Дания смогла лишь под занавес встречи, хотя по идее на финальном отрезке матча как раз Франция должна была организовать штурм ворот "красных". Все ресурсы у подопечных Дешама пришлись на отрезок с 45-й по 80-ю минуту.

Хорватия обыграла на выезде Австрию (1:3) и теперь сыграть в плей-офф Лиги наций. Победа "шашечных" не позволила Дании прыгнуть выше второго места и сохранила прописку для Франции в Лиге А. В свою очередь команда Рангника отправляется в дивизион рангом ниже.

Лига наций, группа А, 6-й тур

Стадион: "Паркен" (Копенгаген)

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Дания – Франция 2:0

Голы: Дольберг (33), Сков Ольсен (39)

Дания: Шмейхель – Р. Кристенсен (Ба, 90+2), Андерсен, А. Кристенсен, Меле – Дилейни (Кьер, 72), Эриксен, Хейбьерг – Сков Ольсен (Брайтвайт, 72), Дольберг (Хойлунн, 60), Дамсгор (Линдстрем, 60)

Франция: Ареоля – Салиба (Клосс, 46), Упамекано, Бадьяшиль – Павар, Чуамени, Камавинга (Ю. Фофана), Менди (Трюффер, 65) – Гризманн (Коло Муани, 81) – Жиру (Нкунку, 65), Мбаппе

Предупреждения: Дилейни (54), Хойлунн (80)

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В статье: Дания Франция Кристиан Эриксен Лига Наций Каспер Дольберг
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
26.09.2022 в 00:22
Мбаппе красавчик:))) типа нашего Коноплянки на максималках:))
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Дон Купер (Хмельницький)
26.09.2022 в 00:13
Франція зараз не команда: гравці в своїх клубах демонструють високий рівень, а в збірній ні про що. Можливо правий був Емануель Петі, коли сказав що поведінка Мбаппе його бісить.
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Spokoyno (Київ)
25.09.2022 в 23:50
ЖАБАЇДИ... Половину матчів програли! Я розраховував побачити футбол, а вони "індивідуальний клас" демонстрували... у сповільненому темпі, щоб всі змогли побачити їх "майстерність". А датчани зіграли простіше... бігли, боролися та билися за результат! І використали майже все що змогли.
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