Модрич установил историческое достижение в национальной сборной

Лука Модрич отличился голом в матче Лиги Наций. В поединке против сборной Австрии хорват сумел забить на 6-ой минуте и ​​вывел свою команду вперед.

Легендарный полузащитник установил историческое достижение в национальной команде. Он стал самым старшим игроком, которому удавалось забивать за Хорватию. Свой 23-й гол он забил в возрасте 37 лет 16 дней.

До этого рекорд принадлежал Нико Ковачу (36 лет 327 дней).