Лига наций УЕФА
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Модрич установил историческое достижение в национальной сборной
Просто фантастический игрок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лука Модрич отличился голом в матче Лиги Наций. В поединке против сборной Австрии хорват сумел забить на 6-ой минуте и вывел свою команду вперед.
Легендарный полузащитник установил историческое достижение в национальной команде. Он стал самым старшим игроком, которому удавалось забивать за Хорватию. Свой 23-й гол он забил в возрасте 37 лет 16 дней.
До этого рекорд принадлежал Нико Ковачу (36 лет 327 дней).
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
26.09.2022 в 00:53
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