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Модрич установил историческое достижение в национальной сборной

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Просто фантастический игрок

Модрич установил историческое достижение в национальной сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лука Модрич отличился голом в матче Лиги Наций. В поединке против сборной Австрии хорват сумел забить на 6-ой минуте и ​​вывел свою команду вперед.

Легендарный полузащитник установил историческое достижение в национальной команде. Он стал самым старшим игроком, которому удавалось забивать за Хорватию. Свой 23-й гол он забил в возрасте 37 лет 16 дней.

До этого рекорд принадлежал Нико Ковачу (36 лет 327 дней).

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В статье: Лука Модрич
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
26.09.2022 в 00:53
Модрич можливо і велекий футболіст. Можливо входить навіть в 1 000 ( тисячу ) кращих футболістів за історію,але трохи чмошник. В 2012 році коли до нього проявляв інтерес Мадрид то перестав тренуватися з Тоттенхемом. Реал це други рівень,алі потрібно дотримуватися контракту.
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