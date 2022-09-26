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"Другие крупные команды тоже проигрывают". Дешам - о поражении от Дании

Лига наций УЕФА
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Наставник заявил, что повода для беспокойства нет

"Другие крупные команды тоже проигрывают". Дешам - о поражении от Дании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от команды Дании (0:2) в матче 6-го тура Лиги наций. Напомним, что французы с 5 пунктами заняли третье место в группе.

"Я не воспринимаю это как какую-то катастрофу. У нас тоже было много моментов, но мы сыграли недостаточно эффективно. Мы допустили несколько ошибок при игре в обороне. У нас молодая французская команда, где у большинства игроков нет опыта на самом высоком уровне. Дело не в расстановке. Но когда датский игрок каждый раз остается один, вы можете играть с тремя, пятью или 12 футболистами у ворот, это ничего не изменит.

Не стоит беспокоиться. Возвращение игроков с международным опытом пойдёт нам на пользу. Ничего страшного, всем тяжело. Прошлой ночью я смотрел другие игры, есть и другие крупные команды, которые проигрывают. Мы не должны считать себя лучше других. Мы будем бороться", - цитирует Дешама GFFN.

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В статье: Дания Франция Дидье Дешам
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Источник:
Get French Football News

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