Украина - Шотландия: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Украинская сборная заканчивает свой путь в Лиге Наций 2022/23. Решающий матч коллектив Александра Петракова проведет в Кракове, где примет сборную Шотландии. Команды проведут третий очный поединок в 2022-м году, по итогам которого будет решаться судьба путевки в дивизион А Лиги Наций. До стартового свистка "тартановая армия" опережает "сине-желтых" на два бала.

Читайте также В погоне за второй корзиной посева. Варианты для сборной Украины в случае не победы над Шотландией

Украине во вторник отступать будет некуда, ведь даже ничья не позволит им опередить коллектив Стива Кларка. Вот и получается, что путь у "сине-желтых" один - к победе. Посмотрим, справятся ли они с непростой миссией.

Смотрите матч Лиги Наций дивизиона В во вторник, 27-го сентября. Начало игры в 21:45. Организатором трансляции встречи будет телеканал "ICTV", однако саму игру бесплатно можно будет увидеть в эфире Национального телевизионного марафона (каналы "ICTV", "1+1", "Интер", "Суспільне" и другие). Также матч будет транслироваться на официальном Youtube-канале "УАФ".

Трансляция на указанных платформах будет только на территории Украины. Игра также не будет показана на спутниковом телевидении.