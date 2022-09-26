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Украина - Шотландия: где и когда смотреть матч Лиги Наций
Решающий матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская сборная заканчивает свой путь в Лиге Наций 2022/23. Решающий матч коллектив Александра Петракова проведет в Кракове, где примет сборную Шотландии. Команды проведут третий очный поединок в 2022-м году, по итогам которого будет решаться судьба путевки в дивизион А Лиги Наций. До стартового свистка "тартановая армия" опережает "сине-желтых" на два бала.
Украине во вторник отступать будет некуда, ведь даже ничья не позволит им опередить коллектив Стива Кларка. Вот и получается, что путь у "сине-желтых" один - к победе. Посмотрим, справятся ли они с непростой миссией.
Смотрите матч Лиги Наций дивизиона В во вторник, 27-го сентября. Начало игры в 21:45. Организатором трансляции встречи будет телеканал "ICTV", однако саму игру бесплатно можно будет увидеть в эфире Национального телевизионного марафона (каналы "ICTV", "1+1", "Интер", "Суспільне" и другие). Также матч будет транслироваться на официальном Youtube-канале "УАФ".
Трансляция на указанных платформах будет только на территории Украины. Игра также не будет показана на спутниковом телевидении.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Украина - Шотландия
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