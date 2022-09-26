Лига наций УЕФА
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Уэльс – Польша 0:1. Видео гола и обзор матча
Ассист Левандовского отправляет валифийцев в Лигу В
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дуэль Гарета Бейла и Роберта Левандовского завершилась в пользу поляка. Это значит, что валлийская сборная по итогам нового сезона Лиги наций вылетает во второй дивизион турнира. Символично, что Левандовский принял участие в единственном голе в игре. Однако не забил на этот раз сам, а ассистировал партнеру.
Лига наций. Группа А4
Вельс - Польша 0:1
Гол: Свидерский 58
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