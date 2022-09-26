Уэльс – Польша 0:1. Видео гола и обзор матча

Дуэль Гарета Бейла и Роберта Левандовского завершилась в пользу поляка. Это значит, что валлийская сборная по итогам нового сезона Лиги наций вылетает во второй дивизион турнира. Символично, что Левандовский принял участие в единственном голе в игре. Однако не забил на этот раз сам, а ассистировал партнеру.

Лига наций. Группа А4

Вельс - Польша 0:1

Гол: Свидерский 58