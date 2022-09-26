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Уэльс – Польша 0:1. Видео гола и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Ассист Левандовского отправляет валифийцев в Лигу В

Уэльс – Польша 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Дуэль Гарета Бейла и Роберта Левандовского завершилась в пользу поляка. Это значит, что валлийская сборная по итогам нового сезона Лиги наций вылетает во второй дивизион турнира. Символично, что Левандовский принял участие в единственном голе в игре. Однако не забил на этот раз сам, а ассистировал партнеру.

Лига наций. Группа А4
Вельс - Польша 0:1
Гол: Свидерский 58

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В статье: Польша Уэльс
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