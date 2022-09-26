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Лига наций. Англия - Германия 3:3. Праздник голов на Уэмбли
Англии удалось перевернуть игры после 0:2, но не удержать победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций, лига A, группа 3, шестой тур. Лондон, “Уэмбли”
Англия – Германия 3:3
Голы: Шоу 72, Маунт 75, Кейн 83 (пен.) – Гюндоган 52 (пен.), Хавертц 67, Хавертц 87
Англия: Поуп – Стоунз (Уокер 37), Дайер, Магуайр – Джеймс, Райс, Беллингем (Хендерсон 90+1), Шоу – Фоден (Сака 66), Кейн, Стерлинг (Маунт 66)
Германия: тер Стеген – Раум (Гозенс 68), Шлоттербек, Зюле, Керер – Гюндоган, Киммих – Сане (Гнабри 68), Мусиала (Мюллер 79), Хофманн (Вернер 46) – Хавертц (Белла-Котчап 90+1)
Предупреждения: Шлоттербек 82, Керер 85
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Италия
|6
|3
|2
|1
|8-7
|+1
|11
|2
|Венгрия
|6
|3
|1
|2
|8-5
|+3
|10
|3
|Германия
|6
|1
|4
|1
|11-9
|+2
|7
|4
|Англия
|6
|0
|3
|3
|4-10
|-6
|3
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