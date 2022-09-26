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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Англия - Германия 3:3. Праздник голов на Уэмбли

Лига наций УЕФА
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Англии удалось перевернуть игры после 0:2, но не удержать победу

Лига наций. Англия - Германия 3:3. Праздник голов на Уэмбли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций, лига A, группа 3, шестой тур. Лондон, “Уэмбли”

Англия – Германия 3:3

Голы: Шоу 72, Маунт 75, Кейн 83 (пен.) – Гюндоган 52 (пен.), Хавертц 67, Хавертц 87

Англия: Поуп – Стоунз (Уокер 37), Дайер, Магуайр – Джеймс, Райс, Беллингем (Хендерсон 90+1), Шоу – Фоден (Сака 66), Кейн, Стерлинг (Маунт 66)

Германия: тер Стеген – Раум (Гозенс 68), Шлоттербек, Зюле, Керер – Гюндоган, Киммих – Сане (Гнабри 68), Мусиала (Мюллер 79), Хофманн (Вернер 46) – Хавертц (Белла-Котчап 90+1)

Предупреждения: Шлоттербек 82, Керер 85

# Команда И В Н П М РМ О
1 Италия 6 3 2 1 8-7 +1 11
2 Венгрия 6 3 1 2 8-5 +3 10
3 Германия 6 1 4 1 11-9 +2 7
4 Англия 6 0 3 3 4-10 -6 3
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