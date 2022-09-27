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Италия успокоила Венгрию и вышла в Финал четырех Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Осталось определить последнего участника

Италия успокоила Венгрию и вышла в Финал четырех Лиги наций

Фото: Getty Images

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Италия обыграла в гостях Венгрию (0:2) в заключительном туре Лиги А группы 3 и вышла в Финал четырех Лиги наций УЕФА. Сегодня, во вторник, решится последний участник финальной стадии турнира.

Сегодня Португалия дома примет Испанию. Команды разыграют между собой путевку в Финал четырех. Португалия занимает первое место с 10 очками в Лиге А группе 2, в то время как Испания идет второй с 8-ю баллами.

Лига наций. Лига А группа 3

Венгрия – Италия. 0:2

Голы: 27' Джакомо Распадори, 52' Федерико Димарко

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В статье: Италия Венгрия Лига Наций
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