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Лига наций D4. И Монзуль отсудила и Эстония так и не потеряла очков в Сан-Марино

Лига наций УЕФА
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Четырехмачтовое победное шествие балтов

Лига наций D4. И Монзуль отсудила и Эстония так и не потеряла очков в Сан-Марино

Фото: facebook.com/jalgpalleestis

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Сборная Эстонии без особых проблем обыграла Сан-Марино (4:0) в заключительном туре Лиги D группы 2 Лиги наций. Матч отсудила судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль.

Лига наций. Лига D группа 2

Сан-Марино – Эстония. 0:4

Голы: 38', 78' Хенри Аниер, 56' Тайо Тенисте, 66' Рауно Саппинен

# Команда И В Н П М РМ О
1 Эстония 4 4 0 0 10-2 +8 12
2 Мальта 4 2 0 2 5-4 +1 6
3 Сан-Марино 4 0 0 4 0-9 -9 0
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В статье: Сан-Марино Эстония Лига Наций Екатерина Монзуль
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