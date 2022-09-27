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Лига наций D4. И Монзуль отсудила и Эстония так и не потеряла очков в Сан-Марино
Четырехмачтовое победное шествие балтов
Фото: facebook.com/jalgpalleestis
Сборная Эстонии без особых проблем обыграла Сан-Марино (4:0) в заключительном туре Лиги D группы 2 Лиги наций. Матч отсудила судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль.
Лига наций. Лига D группа 2
Сан-Марино – Эстония. 0:4
Голы: 38', 78' Хенри Аниер, 56' Тайо Тенисте, 66' Рауно Саппинен
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Эстония
|4
|4
|0
|0
|10-2
|+8
|12
|2
|Мальта
|4
|2
|0
|2
|5-4
|+1
|6
|3
|Сан-Марино
|4
|0
|0
|4
|0-9
|-9
|0
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