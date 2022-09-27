Манчини: Важно, что Италии удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Венгрией (2:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

"Мы великолепно играли в течение 70 минут, но последние 20 минут мне не слишком понравились. Мы счастливы. Очень важно, что нам удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций.

Но прежние результаты, к сожалению, остались. У наших игроков есть ценности, и мы должны продолжать работать с ними", - приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.