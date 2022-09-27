Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчини: Важно, что Италии удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций
"Скуадра Адзурра" стала победителем квартета А3
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Венгрией (2:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.
"Мы великолепно играли в течение 70 минут, но последние 20 минут мне не слишком понравились. Мы счастливы. Очень важно, что нам удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций.
Но прежние результаты, к сожалению, остались. У наших игроков есть ценности, и мы должны продолжать работать с ними", - приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.
Благодаря этой победе Италия заняла первое место в квартете А3 и вышла в плей-офф Лиги наций.
Популярное сейчас
- Кульминация для Украины, возвращение УПЛ, дерби Манчестера. Расписание футбола на неделю
- Билл Гейтс обратился к Роджеру Федереру
- Украина - Шотландия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 27 сентября 2022
- Армения - Украина 0:5. Хозяева своей судьбы
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО