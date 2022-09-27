  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Манчини: Важно, что Италии удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчини: Важно, что Италии удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

"Скуадра Адзурра" стала победителем квартета А3

Манчини: Важно, что Италии удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Венгрией (2:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

"Мы великолепно играли в течение 70 минут, но последние 20 минут мне не слишком понравились. Мы счастливы. Очень важно, что нам удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций.

Но прежние результаты, к сожалению, остались. У наших игроков есть ценности, и мы должны продолжать работать с ними", - приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Благодаря этой победе Италия заняла первое место в квартете А3 и вышла в плей-офф Лиги наций.

Читайте такжеЛН. Венгрия - Италия 0:2. Полночь для венгерской Золушки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Манчини Италия Венгрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде