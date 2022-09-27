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Украина – Шотландия | Онлайн аудио трансляция матча
Время реванша
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Шотландии.
Настал момент истины для нашей команды, когда история будет разделена на "до" и "после". По итогам встречи против шотландцев мы либо вернемся в Лигу А, либо останемся еще на сезон в Лиге В. Чтобы обойти в таблице как раз шотландцев, нам необходима победа с любым счетом – даже нет необходимости брать реванш у "тартановой армии" в три мяча. Ничья и тем более поражение оставляет нас на второй строчке и выводит в элиту нашего сегодняшнего соперника.
Аудио трансляция поединка начнется во вторник, 27 сентября – в 21.40 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер: Александр Рыженко
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