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Украина – Шотландия | Онлайн аудио трансляция матча

Лига наций УЕФА
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Время реванша

Украина – Шотландия | Онлайн аудио трансляция матча

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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Шотландии.

Настал момент истины для нашей команды, когда история будет разделена на "до" и "после". По итогам встречи против шотландцев мы либо вернемся в Лигу А, либо останемся еще на сезон в Лиге В. Чтобы обойти в таблице как раз шотландцев, нам необходима победа с любым счетом – даже нет необходимости брать реванш у "тартановой армии" в три мяча. Ничья и тем более поражение оставляет нас на второй строчке и выводит в элиту нашего сегодняшнего соперника.

Аудио трансляция поединка начнется во вторник, 27 сентября – в 21.40 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер: Александр Рыженко

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В статье: Украина Шотландия Подкасты UA-Футбол
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