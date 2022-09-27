Остросюжетное шоу. Англия – Германия 3:3. Обзор матча 6-го тура Лиги наций и видео голов

Все шесть голов команды отложили на второй тайм, до перерыва счет не менялся, хотя опасные моменты возле ворот обеих сборных все-таки были. Подопечные Саутгейта смогли отыграться, уступая немцам 2:0. Под занавес встречи англичанам даже удалось выйти вперед, но Хавертц забил еще один гол и установил итоговые цифры на табло – 3:3!

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций между сборными Англии и Германии.

Лондон. "Уэмбли".

Англия – Германия 3:3

Голы: Шоу (71), Маунт (75), Кейн (83, с пенальти) – Гюндоган (52, с пенальти), Хавертц (67, 87)