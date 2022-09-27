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Венгрия - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Яркие моменты последней игры квартета А3

Венгрия - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча шестого тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Венгрии и Италии. Поединок проходил в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершился победой команды Роберто Манчини со счетом 2:0.

Гости первыми открыли счет в матче - отличился Джакомо Распадори. После перерыва окончательную точку в игре установил Федерико Димарко. "Скуадра Адзурра" опередила венгров на один балл и финишировала в группе на первом месте, гарантировав себе путевку в финал четырех.

Читайте такжеМанчини: Важно, что Италии удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций

Лига наций. Группа А3
Венгрия - Италия 0:2
Голы: Распадори, 27, Димарко, 52

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В статье: Италия Венгрия
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