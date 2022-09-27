Венгрия - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча Лиги наций

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча шестого тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Венгрии и Италии. Поединок проходил в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершился победой команды Роберто Манчини со счетом 2:0.

Гости первыми открыли счет в матче - отличился Джакомо Распадори. После перерыва окончательную точку в игре установил Федерико Димарко. "Скуадра Адзурра" опередила венгров на один балл и финишировала в группе на первом месте, гарантировав себе путевку в финал четырех.

Лига наций. Группа А3

Венгрия - Италия 0:2

Голы: Распадори, 27, Димарко, 52