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Венгрия - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча Лиги наций
Яркие моменты последней игры квартета А3
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча шестого тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Венгрии и Италии. Поединок проходил в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершился победой команды Роберто Манчини со счетом 2:0.
Гости первыми открыли счет в матче - отличился Джакомо Распадори. После перерыва окончательную точку в игре установил Федерико Димарко. "Скуадра Адзурра" опередила венгров на один балл и финишировала в группе на первом месте, гарантировав себе путевку в финал четырех.
Лига наций. Группа А3
Венгрия - Италия 0:2
Голы: Распадори, 27, Димарко, 52
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