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Украина - Шотландия: смотреть онлайн, видеотрансляция
Решающая битва
Getty Images / Global Images Ukraine
В шестом туре Лиги Наций 2022/23 сборные Украины и Шотландии в очной игре разыграют путевку в элитный дивизион А. Не так давно "тартановая армия" разгромила команду Петракова со счетом 3:0, однако это не будет иметь во вторник особого значения. Как и летний триумф "сине-желтых" в Глазго. Впереди решающий матч за первое место в квартете. Победитель забирает все.
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Украина 21:45 Шотландия
Лига Наций, дивизион В, шестой тур
27 сентября, Краков, городской стадион Краков
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