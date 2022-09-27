Украина - Шотландия: смотреть онлайн, видеотрансляция

В шестом туре Лиги Наций 2022/23 сборные Украины и Шотландии в очной игре разыграют путевку в элитный дивизион А. Не так давно "тартановая армия" разгромила команду Петракова со счетом 3:0, однако это не будет иметь во вторник особого значения. Как и летний триумф "сине-желтых" в Глазго. Впереди решающий матч за первое место в квартете. Победитель забирает все.

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Украина 21:45 Шотландия

Лига Наций, дивизион В, шестой тур

27 сентября, Краков, городской стадион Краков