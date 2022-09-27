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Украина - Шотландия: смотреть онлайн, видеотрансляция

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Решающая битва

Украина - Шотландия: смотреть онлайн, видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В шестом туре Лиги Наций 2022/23 сборные Украины и Шотландии в очной игре разыграют путевку в элитный дивизион А. Не так давно "тартановая армия" разгромила команду Петракова со счетом 3:0, однако это не будет иметь во вторник особого значения. Как и летний триумф "сине-желтых" в Глазго. Впереди решающий матч за первое место в квартете. Победитель забирает все.

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Украина 21:45 Шотландия

Лига Наций, дивизион В, шестой тур
27 сентября, Краков, городской стадион Краков

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В статье: Украина Шотландия
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.09.2022 в 16:55
только победа --без победы не приезжайте -это касаеться и молодёжки
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