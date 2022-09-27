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Украина - Шотландия 0:0. Вне элиты

Лига наций УЕФА
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(4 голосов)

Коллектив Петракова не смог забить, что помешало возвращению в дивизион А Лиги Наций

Украина - Шотландия 0:0. Вне элиты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Можно долго размышлять о важности турнира Лиги Наций, однако сегодняшний матч имел огромное значение для сборной Украины. Во-первых, "сине-желтые" - не топ-сборная, которая может рассчитывать на постоянную практику с элитными командами. А дивизион А Лиги Наций именно это право и предоставляет. Однако это лишь одна из причин, заставлявшая коллектив Петракова побеждать сегодня. Есть и другая. Не забываем, что летом 2022-го Украина не выполнила главную миссию, проиграв Уэльсу в отборе на Чемпионат мира 2022, а потому победа в группе Лии Наций - минимальная, но сатисфакция за тот результат в Кардиффе. Об этом, к слову, много раз говорили и тренер, и игроки, а потому проблем с мотивацией сегодня быть не должно. Украина и Шотландия разыгрывали первое место в дивизионе В Лиги Наций. Победитель забирал все.

Мы идеально угадали направление состава от Александра Петракова, допустив ошибку лишь в плане нескольких персоналий. Как мы и писали в анонсе, наставник вернул 4-3-3 и выпустил сходу сразу двух опорников - Игнатенко и Степаненко. Учитывая провалы центра поля в Глазго - решение вполне оправданное. А вот выход Мудрика и Ярмоленко лично нас немного удивил. Казалось, что их оставят в качестве усиления, а не главного блюда, но крутая игра Зубкова и Цыганкова в Ереване наставника не впечатлила, и это его право.

Очень часто решающие матчи в футболе лишены яркости и наполнены нервами. Именно так и начиналось сегодняшнее противостояние. "Сине-желтые" чаще ошибались и фолили, однако к опасностям у ворот Лунина дело почти не доходило. А вот команда Петракова могла забивать, причем несколько раз. Вспомним два самых классных момента. В первом из них Мудрик продемонстрировал скорость на левом фланге и выдал отличный прострел на Ярмоленко. Увы, опытный Андрей с убойной позиции дал выше. Возраст дает о себе знать? Второй опасный эпизод не реализовал Довбик. Артем выбегал на чистое свидание с Гордоном, однако не сумел в ближнем бою переиграть кипера сборной Шотландии. Сверхголевые моменты, но счет в первом тайме остался неизмененным.

Второй тайм начался с неплохого удара издали от Михаила Мудрика и череды офсайдов Довбика и Ярмоленко. Украина продолжала искать счастье у чужих ворот, в то время как гости разочаровывали. Да, коллектив Кларка опережал "сине-желтых" на два бала в квартете, однако играли они достаточно серо и безынициативно. Кто-то скажет, что удерживали ничью, но с каких пор катеначчо стало сильной стороной британских команд? Да и реализуй Украина хотя бы один из своих моментов, хватило ли бы ресурсов у шотландцев отыграться? Спорно.

Время шло. В матче по-прежнему красовались нули в графе голов, моментов у ворот обеих команд становилось все меньше, зато увеличивалось число замен и количество нарушений. Александр Петраков не спешил выпускать свежих футболистов, однако события показали, что ни Цыганков, ни Яремчук с Зубковым повлиять на происходящее не сумели. В конце матча можно вспомнить неплохой удар Степаненко, а также падение Зубкова в чужой штрафной. Правда в последнем эпизоде арбитр по делу не назначил пенальти - защитник гостей все же сыграл в мяч.

Украина провела весьма добротный матч, однако не сумела забить в ворота Шотландии, что помешало вернуться в дивизион А. Увы, но схожее предложение мы уже писали в июне 2022-го года, когда "сине-желтые" так же не проиграли по игре Уэльсу, но не попали на Чемпионат мира. Начинает смахивать на тенденцию. Как бы там ни было, впереди отбор на Евро-2024 и на повестке дня всего один вопрос: "Какой тренер поведет украинскую сборную в новый бой?".

Лига Наций, дивизион В, шестой тур
27 сентября, Краков, городской стадион Краков
Украина - Шотландия 0:0
Украина: Лунин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Игнатенко, Малиновский (Пихаленок 88) - Ярмоленко (Зубков 88), Довбик (Яремчук 75), Мудрик (Цыганков 75)
Шотландия: Гордон - Хики (Ралстон 90+1), Хендри, Портеус, Тейлор (Кингсли 72) - Джек (Армстронг 72), Макгрегор - Фрейзер (Кристи 72), Макгин, Маклин - Адамс (Дайкс 79)
Предупреждения: Мудрик 16, Ярмоленко 23, Игнатенко 27 - Хики 62, Дайкс 84

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Комментарии (108)
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Trahforel (Чернигов)
28.09.2022 в 00:23
Україна зіграла в цій групі нормально. З 6 матчів програла тільки 1. В нижчий дивізіон не вилетіли, тому ніякої зради немає. Хоча гучних оплесків також не заслужили. Просто зіграли в свій футбол. З приводу Петракова, в нього більше вірю ніж не вірю. Тому шановні колеги, голосую за те , щоб його залишити готувати на євро-2024. Анчелотті навряд візьметься тренувати , а міняти просто з розрахунком - може наступний стрибне вище голови, так може й Петраков стрибне. Вже має досвід роботи і з третьої спроби може й вистрибнути.
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.09.2022 в 00:22
Не совсем понимаю какое отношение имеет война к игре? Игроки что с передовой на игру приехали? Слава Богу, что ВСУ выполняет работу на отлично, в отличие от этих балбесов. Слава воинам и Украине !!!
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
28.09.2022 в 00:22
Чо за скулёж? Играли очень даже нормально. Не фортануло. Петуху надо оставлять.
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0
-2
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Барселиниуc (землянин)
28.09.2022 в 00:19
Игра сбу закончилась, когда Мудрика поменяли на Цыганкова. Я считаю это диверсия господа. Петракова на зону, Цыганкова к арабам!
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+1
0
Lion Killer (Львів)
28.09.2022 в 00:20
дивна заміна. Якшо враховувати, що на полі і далі залишався, наприклад, Ярмоленко, який сьогодні видихався десь до хвилни 30ї.
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
28.09.2022 в 00:21
Да он в конце первого тайма уже сдох, было видно.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.09.2022 в 00:24
Он давно уже здохшим на поле выходит с начала игры.
0
-1
Lion Killer (Львів)
28.09.2022 в 00:13
тут і до війни часто виникали питання до Петракова . І не тільки по грі... Отримав шанс - зробив все, що міг. Дякуємо. І рухаємося далі.
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+2
0
Veminal (Киев)
28.09.2022 в 00:15
обосрался петраков - а не сделал все что мог
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+1
-1
Lion Killer (Львів)
28.09.2022 в 00:19
ну того, що він старався і віддав те, що міг віддати - в тому сумнівів немає. Мені теж неприємно, що ми сього не перемогли + не їдемо на ЧС. Але не думаю, що він заслужив, щоб його поливали помиями.
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0
Bandura (Klagenfurt)
28.09.2022 в 00:11
Фізрука на фіг…те в що він перетворив збірну волає про помсту до неба-традиційне совєтське бєйбєгі…
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+1
0
Comment06 (Украина)
28.09.2022 в 00:11
Объективно, Петраков принял сборную на глубоком спаде плюс война, но, как ни крути, сбУ не выполнила главную задачу сезона- поездку в Катар(хотя могла) и второстепенную- возврат в лигу А(просто профукала). Вывод- Петраков-хороший мужик, патриот, но для решения больших футбольных задач этого мало. Поэтому, Петраков со штабом, а также Ярмоленко, Яремчук, Степаненко, Сидорчук, Малиновский, Кривцов- спасибо за игру и досвиданья! Потенциал нашего футбола даже в этих условиях намного выше сегодняшнего уровня.
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+1
0
Veminal (Киев)
28.09.2022 в 00:14
обьективно петраков просто тупой как валенок как можна ставить ярмоленка? он же мертвый постоянно косячит ? ну вот что и требавалось доказать Уэльс Шотландия удар по сборной от ярмолы и тупого петракова
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
28.09.2022 в 00:09
Кожен корчить з себе стратега... Сидячи перед монітором та як бабки біля під'їзду розповідають хто яка су... А так питання по нападнику залишається! Яремчук трошки здав, а Довбик під щільною опікою м'яко кажучи не зовсім вправний! Раніше на Ярмоленко можна було сподіватися, але роки беруть своє. І хто тепер буде справжнім лідером нашої збірної?!? Ну і пам'ятаємо, що футбол то і емоції, а вони у нас, у тому числі і у збірників, не дуже райдужні. Утім БУДЕМО ЖИТИ! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ! та СЛАВА ЗСУ!
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0
-3
Veminal (Киев)
28.09.2022 в 00:12
ярмоленко как игрок закончился еще в Боруссии из-за этого его и поперли расскусили какое он дерево
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
28.09.2022 в 00:32
А що Андрій вам в щи зовсім не м'яса наклав Чи Манька під під'їздом розповіла про нього всю "правду" Так цього року у Ярмоленко не вийшло витягнути збірну, але хто краще! Ми вже на прикладі "Геть Яремчука давай Довбика!" це побачили...
0
0
alex.belogubko (одесса)
28.09.2022 в 00:07
а что им там делать -пусть играют в дворовом УПЛ и радуються что им ещё платят --надо уменьшать зарплаты -штрафовать за проиграши и за длиный язык --одни обещания --они уже нас приучили к позору
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.09.2022 в 00:27
И Ротань с ними
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
28.09.2022 в 00:06
Що всі на Петракова накинулись? Та там хоч Клоп, хоч Гвардіола... з тих грачів ніхто нічого не зліпить путнього... прикро інше... десь там воюють хлопці, яких ніхто ніколи не вчив воювати... деколи один проти 3 чи й більше... і поки що тримаються... а ці все життя в футболі... профі... а м'яч на пару метрів відскакує при прийомі... а саме головне - їм по барабану ті хлопці... як і ми всі з нашою Україною... в усякому разі, я не побачив якигось зверхстарання, самовіддачі чи самопожертви... а більше в них не було за рахунок чого виграти...
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+1
-4
Romerik (YNWA)
28.09.2022 в 00:14
При чому Петраков? Пояснюю: 1 - маніакальна прив'язаність до ярмоли, який в його віку не може грати всю гру. 2 - тупі незрозумілі заміни, як от цигана на мудрика, хоча від нього йшло більше загострення чим від правого флангу. 3 - заміни совок стайл в останні 5 хвилин. 4 - відсутність уміння реагувати і підстроюватися під ситуацію на полі та змінювати тактичну схему під час матчу. (433 на 442 наприклад). І це тільки те, що лежить на поверхні. Можна йому ще багато пред'явити. Плюс після Шотландії і 3-0 він вже тупо вигорів. Сьогодні він був ніякий на тренерському містку. Дякую йому за все, але треба йти. І це все написане звичайно не відміняє такого факту, як майстерність. Ну попав би ярмола, ми б виграли. Але розвитку саме збірної петракова після відбору на чс я не побачив
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+2
0
Papaye (Dnipro)
28.09.2022 в 00:15
По- перше: ці ж самі гравці при Шевченко показували досить привабливий футбол, а при цьому почали показувати гру від типичного совкового тренера. По-друге: коли команді потрібно вигравати, справжній тренер буде міняти схему гри та підсилювати атакувальний потенціал, а не робити заміни по позиціям наприкінці матчу. Таке враження, що керував діями команди не досвідчений тренер, а якийсь фанат FIFA mobile.
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
28.09.2022 в 00:33
Привабливий футбол при Шевченкові??? 0:4 від Англії при безвольній грі, чи 0:1 від Австрії??? Одна перемога над Сербією - згоден, але цього мало... наживо дивився, як у Львові у важливій грі ледве відскочили від Люксембурга... але тоді грав Зінченко... на даний момент - незамінний...
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2022 в 00:04
Англія ще в більшому шоці, а в них найсильніший чемпіонат. Так що все буде! Буде тренер який буде вчити і давати результат! Петракову дякуємо і нехай щастить!
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+4
0
kukarekin (Одесса)
28.09.2022 в 00:02
И с Уэльсом и с Шотландией подмогнул чел с огромным самомнением андрон
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-1
Ol-g (Одесса)
28.09.2022 в 00:01
Щиро дякуємо Петракову. Правильно, що він залишався. Тепер намагатимуться підписати Реброва. Раптом у нього вийде краще, ніж в Динамо. Підтримуємо ЗСУ.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
28.09.2022 в 00:00
и опять Ярмола --то он забил гол головой в свои ворота а сегодня не попал в чужие ворота --много болтают языком а игра не какая -теперь начнёться это хороший урок --сделаем выводы-будем больше тренероваться и так каждый год одни разговоры --Петраков не виноват а винить надо это стадо без мозгов --противно было смотреть как играли пасы назад не спеша а когда клюнуло было уже поздно --хоть позориться не будут дальше
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-1
NikosFutboloidos (Chop)
27.09.2022 в 23:59
В такий важкий час ми змушеніказав дивитись це.. Називаю це "футбольний понос". Наші гравці значно переоцінені я б сказав надуті суркісами і ахметом для набиття своїх карманів, наш рівень ліга В і вічні плей офи. Будьте реалістами і тоді такі ігри легко дивитись. Висновок: Петракова/Фоменка у відставку, Ярмоленко прощальна гра, футболістам адекватні зарплати відповідно грі. Футбол повинен приносити задоволення а не відразу!!!
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0
-1
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Drovko (Lviv)
27.09.2022 в 23:57
Все закономірно, Шотландія перша...Бо з такою реалізацією матчі не виграються. З 4-х метрів бити в небо, не реалізовувати виходи сам на сам...Гра мала бути закрита ще в 1- му таймі. Так що самі винні. Петраков пізно зробив заміни. Ярмоленко, який запоров все що можна було, і в якого гра не пішла від слова зовсім, треба було міняти ще після перерви. В грі, в якій тобі нічого втрачати, а в разі перемоги ти отримаєш все, міняти форварда на форварда...дивне рішення Петракова. Доцільніше було випустити Яремчука замість опорника чи навіть захисника. Лишається сподіватися тепер , що Україна з 11 очками стане однією з команд, які зайнявши 2 місце потраплять у 2 корзину, при жеребкуванні на Євро...ех....
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+6
0
Зритель (Харьков)
28.09.2022 в 00:05
Не стане. У зв'язку з відстороненням Росії у дивізіоні B враховуються очки лише між трьома першими командами. Тобто у України 5 очок, а у Фінляндії 7.
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Drovko (Lviv)
28.09.2022 в 00:09
Там не одне місце, а три було...
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vlotko (Броди)
28.09.2022 в 00:13
Ярмоленко за гру створив багато моментів, щоб партнери забили, а те,що сам не забив так буває. Не всі моменти реалізуються. Кельти були впевнені і довели гру до логічного кінця. У нас обстановка явно не сприяє футболу, щоб це була найбільшою прикрістю в нашому житті.
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0
-1
Veminal (Киев)
28.09.2022 в 00:16
он вообще ни одного момента не реализовал да еще и в свои ворота забивал в самом важном матче
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kanoist (мариуполь)
27.09.2022 в 23:57
Мьдя, реализация моментов на( высшем) уровне,ярмола мог забить первый гвоздь в гроб сб.шотландии,а довбик все остальные...почему было не играть так и первую игру,ну почему??????Почему в перерыве не поменять ярмола?? Ну почему не поменять Петракова?)))))))
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+3
0
ulych (Запоріжжя)
27.09.2022 в 23:55
Ну і..... Намудрілі? Це ж таки футбол, не цирк.... Взагалі, коли маасковія розпадеться на складові - ерзя, морша, чемериси і т.д., коли Ротердам+ відійде на зону років на 15, коли Донецьк (і інші міста) буде зачищено від ахмєтханових прихвостнів... тоді, лише тоді!!!! можна буде говорити про збірну України, підкреслюю - не ахмєтхнової чи суркісотравної, а саме збірної України... Щодо Scotland, доля якої з Україною є тотожні - їм віват!
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+2
-3
Veminal (Киев)
28.09.2022 в 00:06
ну ты клоун а про каломойшу и зе-дЕрмаков ты скромно умолчал
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djeff2015 (Запорожье)
27.09.2022 в 23:54
почему бы Шведа было не привлеч в СБУ.....? думаю усилил бы сборную....но...играет дубовый Цыганков....и деревянный Зубков....
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+1
-2
Romerik (YNWA)
27.09.2022 в 23:55
У шведа травма
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djeff2015 (Запорожье)
27.09.2022 в 23:59
травма случилась в товарняке, в котором он играл, т.к. не получил вызов в СБУ.
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Romerik (YNWA)
28.09.2022 в 00:04
І? Той факт відмінить його травму? І так к слову, дерев'яним ти трохи не того назвав, а треба було того, хто в пусті не забиває. Циган якраз би забив. При нормальному використанні ярмоли і цигана швед там нах..не здався би сьогодні. Але дід все перекручує і ставить ярмолу на весь матч, якого максимум треба випускати на останні 15.
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Drovko (Lviv)
28.09.2022 в 00:01
Ти хотів сказати дерев'яний Ярмоленко...Зубков вийшов лише на кілька хвилин на заміну, як і Циганков. До речі, Зубков був одним із кращих у матчі з вірменами.
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djeff2015 (Запорожье)
28.09.2022 в 00:04
а Армения это показатель? это супер команда? элита? когда Зубков показывал Нормальный футбол в последний раз? или Цыганков? в СБУ должны играть Сильнейшие на Данный момент.
+1
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Drovko (Lviv)
28.09.2022 в 00:12
Ця Вірменія виграла вдома у Ірландії... на секунду...а ми винесли її 0-5...і я казав не про рівень Вірменії, а про гру Зубкова...це різні речі...
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Romerik (YNWA)
27.09.2022 в 23:54
Нічия - справедливий результат. Ми не заслужили на перемогу. Для цього треба було реалізувати хоча б 100% момент Ярмоленко. Все логічно. Петракову пора йти. Після відбору на чс я вірив у нього, бо гра була більш менш нормальна. Зараз щось пішло не так. Скоріше всього Ребров почне відбір на чє 24
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+4
-1
Veminal (Киев)
27.09.2022 в 23:53
Петракова тупого гнать в шею - все задачи он провалил!
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+4
0
Andrumas (Düsseldorf)
27.09.2022 в 23:52
Турнир конечно не самый важный, но все ещё раз убедились, что уровень Петракова это u-19, u-20 и никак не главная сборная страны. Мерзкое зрелище это было, а не футбол! Шотландия без всех своих лидеров не испытала практически никаких проблем
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+5
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Drovko (Lviv)
28.09.2022 в 00:02
Від результатів цього турніру залежить посів при жеребкуванні на Євро 2024...так що значення турнір мав.
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+1
0
Зритель (Харьков)
27.09.2022 в 23:51
Обїєктивно - турнір був програний у Глазго. Україна - не та команда, яка спроможна обіграти близького за класом суперника, якщо того влаштовує нічия. Ну, і якщо команда за 180 хвилин не може забити Шотландії (45-те місце у рейтингу ФІФА) - що їй робити в лізі А?
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+6
0
Veminal (Киев)
27.09.2022 в 23:52
если бы играл не ярмола а любой другой игрок он бы забил с 5-ти метров
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+2
-1
George_D (Харьков)
27.09.2022 в 23:54
Не согласен. Супряга выбил бы к центру поля из ворот.
+3
0
Мурзік Васильович (Київ)
27.09.2022 в 23:54
Що тебе заклинило на тому Ярмолі? Ярмола один момент запоров, а Довбик - штук 5 моментів...
+2
0
Mexxxxx (Просяная)
27.09.2022 в 23:57
У нас всегда была эта проблема, атакующий футбол это не наше. На удержание, на разрушение вот нам это привычно и мы это умеем. А как задача идти вперед и забивать, тут всё, проблемы.
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
27.09.2022 в 23:48
Петраков уходит.Я так понял его жест руками тренеру скоттов после матча.За игру спасибо.По отдаче вопросов нет .
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+5
0
Lviv1256 (Львів)
27.09.2022 в 23:47
Ярмоленко - всьо... Дякуємо !
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+3
-1
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Ігнатенко
27.09.2022 в 23:47
Я старався
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+4
-1
sidor3 (Киев)
27.09.2022 в 23:47
к сожилению Петраков сам не выиграл у мертвой Шотландии. Как можно в перерыве не заменить Гнатенко суппер форварда Довбика и пенсионера Ярмоленко. Он сделал замены когда Шотландцы поменяли пол мертвых футболистов.. Физрук есть физрук. Он вообще был на бровке и смотрел футбол. Ужас.
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+7
-1
DNI (Lviv)
27.09.2022 в 23:47
...перша думка що наші боролись, були не зовсім свіжі, моментів щоб забити було більш ніж достатньо...але конструктиву по самій грі було малоПетраков зарекомендував себе порядною людиною, ймовірно, що на прес-конференції він сам і скаже щодо відставкиЖаль, що у нього не вийшло досягнути вагомого результату зі збірною,як особистість і людина дуже пасує йому бути на чолі збірної....але то таке
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+5
0
Romerik (YNWA)
27.09.2022 в 23:58
Про свіжість взагалі не варто щось казати, бо оснава вся сиділа в попередньому матчі. Зі всім іншим згоден. Петраков тільки позитив викликає, але щось пішло не так в збірній
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+1
0
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scorpius (Ck)
27.09.2022 в 23:45
На отбор евро стоит попробовать другого тренера
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+8
-1
Veminal (Киев)
27.09.2022 в 23:45
опять деревянный Ярмоленко опускает нашу сборную - позорище - не можешь играть не выходи на поле - это же не твоя частная лавочка! по приколу во дворе по бегать,..
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+8
-4
George_D (Харьков)
27.09.2022 в 23:45
Он не может не выйти, если ТРЕНЕР его ставит.
Ответить
+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.09.2022 в 23:47
пусть ему удар в пустые ворота поставит
+3
-2
George_D (Харьков)
27.09.2022 в 23:50
Поздно ему что-то ставить. В этом возрасте уже ничему не учатся, а в лучшем случае стараются не растерять то, что умели раньше. У Ярмолы есть хороший удар с левой. Или может быть был??? .
+1
0
Veminal (Киев)
27.09.2022 в 23:51
зато ярмола умеет забивать красивые голы в свои ворота
+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
28.09.2022 в 00:04
Чому? Сказав що погано себе почуває наприклад...
0
0
Зритель (Харьков)
27.09.2022 в 23:54
Так лучших, чем он - нет, и не предвидится.
Ответить
+1
0
Romerik (YNWA)
27.09.2022 в 23:59
Ну циганков би забив таке
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.09.2022 в 23:45
Потрібен тренер, який зліпить збірну з цих достатньо непоганих гравців. Зараз в них дуже слабо виходить взаєморозуміння на полі........ тай таке( Рухаємось далі!
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+8
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
27.09.2022 в 23:47
Назвіть їх, будь ласка, по сьогоднішній грі...
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
27.09.2022 в 23:48
Мав на увазі "непоганих гравців"...
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.09.2022 в 23:55
Миколенко, Матвієнко, Степаненко, Мудрик..... та є норм склад, але потрібно дивитись готовність по факту гравців. Мудрика сьогодні закидають шапками, але два самих гострих моменти, то пас на Ярмоленко і власний удар!... Для кожного гравця тренер має давати свої завдання і своє місце на полі.... Поки повний сумбур на полі!
+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.09.2022 в 23:57
Миколенко знатно додав!
0
0
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Drovko (Lviv)
28.09.2022 в 00:05
Мудрик, Ігнатенко, Матвієнко непогано відіграли...
0
0
Мурзік Васильович (Київ)
27.09.2022 в 23:44
Довбик і Мудрик - це як Біба і Боба...
Ответить
0
-5
storm_ua (Николаев)
27.09.2022 в 23:43
Причем тут Петраков, если бревноленко в пустые ворота с одного метра попасть не может.. Довбик такое же бревно, ни одного мяча нармально не принял, все время в офсайд залазил. Малина ни одной толковой передачи...Петраков не уходи, это не твоя вина.
Ответить
+3
-9
Mexxxxx (Просяная)
27.09.2022 в 23:45
Так а чья задача вовремя видеть все бревна и вовремя их менять. Вообще что-то менять по ходу игры.
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+7
-1
George_D (Харьков)
27.09.2022 в 23:47
Петраков как ничего не смог сделать с игрой сборной в Шотландии, так и не влиял никак заменами в ответке. Замены даже ухудшили ситуацию.
+3
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
27.09.2022 в 23:53
А кого на кого міняти? Одні "бревна" на інших?..
0
0
Зритель (Харьков)
27.09.2022 в 23:55
Менять одни брёвна на другие?
0
0
George_D (Харьков)
28.09.2022 в 00:09
Не, хотя бы менять уставшие бревна на свежие. Хоть какой-то толк мог получиться.
0
0
Veminal (Киев)
27.09.2022 в 23:46
а какого хрена тупорылый петраков ставит ярмолу в состав ? а с Уэльсом кто нас сплавил? тоже Ярмола!
Ответить
+4
-1
Мурзік Васильович (Київ)
27.09.2022 в 23:48
Ну він то запоров з Уельсом, але і до Уельса ми добралися завдяки йому...
+2
0
Зритель (Харьков)
28.09.2022 в 00:01
Если бы Ярмоленко и забил - шотландцы бы 100% сравняли. Против такого соперника Украина имела шансы, только забив после 80-й минуты, да и то не факт.
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
27.09.2022 в 23:43
Мы пока не команда элиты, зачем туда выходить и мучиться. Нам пока полуосновной состав шотландцев не по силам.
Ответить
+5
-1
MaximSK (Киев)
27.09.2022 в 23:44
Дело тут не в элите, а в том что мы попали в третью корзину, а во второй корзине много сильных команд вроде Англии, Швейцарии, Польши и Сербии
Ответить
+4
-1
Mexxxxx (Просяная)
27.09.2022 в 23:47
Так попади мы во вторую корзину нам бы и в третьей было много сильных команд, типа Шотландии...
+1
0
Зритель (Харьков)
27.09.2022 в 23:57
Украина в 24 в Европе должна из любой корзины попадать.
0
0
Veminal (Киев)
27.09.2022 в 23:47
а шотландия что элита? просто у нас есть тупой тренер и тупой буратино и все победы не будет
Ответить
+4
0
Mexxxxx (Просяная)
27.09.2022 в 23:50
Ну раз нас три ноль выигрывает, наверное поближе чем мы. Хотя, понятно, что для битья туда уходит
+1
0
Karamba911 (Львів)
27.09.2022 в 23:42
Хлопці боролись, це було видно!!! Ми були сильніші, не повезло!!! Дякую за хороший футбол.
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+3
-4
Лекарь (село Дарниця)
27.09.2022 в 23:41
Але, можна константувати, що війна нас відкинула дуже далеко, дуже глибоко. Старі лідери або пішли, або вже не тягнуть (Коно, Стьопа, Єрмола), а нові лідери ще не народились, мабуть... Бо Ярема, Маліна аж ніяк не тягнуть на роль лідерів. Зіну залишу по за лапками, може Зіна ще доросте
Ответить
+2
-1
avatar
eel (Луцьк)
27.09.2022 в 23:41
Олександр Петраков, дякуємо за роботу, але Ви не виконали жодне із поставлених завдань, тому змушені з Вами розірвати контракт. Всього Вам найкращого
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+8
-3
Veminal (Киев)
27.09.2022 в 23:48
за то что петраков ставит в состав деревянного ярмолу его вообще посадить надо
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.09.2022 в 23:41
Нажаль, ми не сильніші шотландців((( Факт.
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+6
-2
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
27.09.2022 в 23:41
К сожалению Петраков проиграл два самых важных матча, спасибо за роботу, пора доставать из футляра Серегу Реброва и пускать в бой!
Ответить
+8
-1
alex.belogubko (одесса)
28.09.2022 в 00:00
Ребров сюда не вернёться в этот мусорник --ему и в Эмиратах не плохо а главное не портит нервы при хороших бабках а Петраков порядочнй тренер работал с этим мусором за копейки
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
27.09.2022 в 23:40
Петраков уходит. Сам показал их тренеру. Наверное это правильно
Ответить
+3
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
27.09.2022 в 23:39
Петраков аут!
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+7
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
27.09.2022 в 23:39
полный про...б петракова. поздние замены лишь ослабили игру СБУ.
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+8
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
27.09.2022 в 23:39
Петраков доказав що він не тренер для збірної.
Ответить
+8
-2
shat (киев)
27.09.2022 в 23:39
Довбик Конченое недорозумение , даже не буратино , именно ты опозорил Сборную
Ответить
+2
-9
C_Ballack (Днепр)
27.09.2022 в 23:40
А че не Ярмоленко?
Ответить
+7
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.09.2022 в 23:42
именно бревноленко: в пустые ворота с 5 метров не попал, когда можно было даже спокойно остановить мяч и покатить! у довбика были моменты, но и вратарь тоже
+3
-2
Мурзік Васильович (Київ)
27.09.2022 в 23:43
Бо Ярмола хоча б паси роздавав хороші на того ж Довбика...
+1
-2
avatar
eel (Луцьк)
27.09.2022 в 23:43
Ярмоленко вже старий, а Довбик не рівень збірної
+2
-1
George_D (Харьков)
27.09.2022 в 23:43
Отож! Думал в перерыве поменяет Ярмолу и Мудрика на Яремчука и Цыгана. Но Петраков хоть и поменял Мудрика, но позже, а Ярмолу бесполезного почему-то оставил до конца.
+3
0
Лекарь (село Дарниця)
27.09.2022 в 23:44
Це все емоції. Було багато помилок та багато промахів. Винні усі, гравці + тренер. Або ніхто. Бо гра була, а немає результату
Ответить
+1
0
Veminal (Киев)
27.09.2022 в 23:50
самый главный промах жто ярмоленко тупой и петраков его постоянно ставит тоже самое и с Уэльсом кто нам забил гол ? - ярмоленко бревно
+1
-1
Лекарь (село Дарниця)
27.09.2022 в 23:38
По за елітою? Та й Х*Й з ним.
Ответить
+2
-3

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