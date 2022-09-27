Украина - Шотландия 0:0. Вне элиты

Можно долго размышлять о важности турнира Лиги Наций, однако сегодняшний матч имел огромное значение для сборной Украины. Во-первых, "сине-желтые" - не топ-сборная, которая может рассчитывать на постоянную практику с элитными командами. А дивизион А Лиги Наций именно это право и предоставляет. Однако это лишь одна из причин, заставлявшая коллектив Петракова побеждать сегодня. Есть и другая. Не забываем, что летом 2022-го Украина не выполнила главную миссию, проиграв Уэльсу в отборе на Чемпионат мира 2022, а потому победа в группе Лии Наций - минимальная, но сатисфакция за тот результат в Кардиффе. Об этом, к слову, много раз говорили и тренер, и игроки, а потому проблем с мотивацией сегодня быть не должно. Украина и Шотландия разыгрывали первое место в дивизионе В Лиги Наций. Победитель забирал все.

Мы идеально угадали направление состава от Александра Петракова, допустив ошибку лишь в плане нескольких персоналий. Как мы и писали в анонсе, наставник вернул 4-3-3 и выпустил сходу сразу двух опорников - Игнатенко и Степаненко. Учитывая провалы центра поля в Глазго - решение вполне оправданное. А вот выход Мудрика и Ярмоленко лично нас немного удивил. Казалось, что их оставят в качестве усиления, а не главного блюда, но крутая игра Зубкова и Цыганкова в Ереване наставника не впечатлила, и это его право.

Очень часто решающие матчи в футболе лишены яркости и наполнены нервами. Именно так и начиналось сегодняшнее противостояние. "Сине-желтые" чаще ошибались и фолили, однако к опасностям у ворот Лунина дело почти не доходило. А вот команда Петракова могла забивать, причем несколько раз. Вспомним два самых классных момента. В первом из них Мудрик продемонстрировал скорость на левом фланге и выдал отличный прострел на Ярмоленко. Увы, опытный Андрей с убойной позиции дал выше. Возраст дает о себе знать? Второй опасный эпизод не реализовал Довбик. Артем выбегал на чистое свидание с Гордоном, однако не сумел в ближнем бою переиграть кипера сборной Шотландии. Сверхголевые моменты, но счет в первом тайме остался неизмененным.

Второй тайм начался с неплохого удара издали от Михаила Мудрика и череды офсайдов Довбика и Ярмоленко. Украина продолжала искать счастье у чужих ворот, в то время как гости разочаровывали. Да, коллектив Кларка опережал "сине-желтых" на два бала в квартете, однако играли они достаточно серо и безынициативно. Кто-то скажет, что удерживали ничью, но с каких пор катеначчо стало сильной стороной британских команд? Да и реализуй Украина хотя бы один из своих моментов, хватило ли бы ресурсов у шотландцев отыграться? Спорно.

Время шло. В матче по-прежнему красовались нули в графе голов, моментов у ворот обеих команд становилось все меньше, зато увеличивалось число замен и количество нарушений. Александр Петраков не спешил выпускать свежих футболистов, однако события показали, что ни Цыганков, ни Яремчук с Зубковым повлиять на происходящее не сумели. В конце матча можно вспомнить неплохой удар Степаненко, а также падение Зубкова в чужой штрафной. Правда в последнем эпизоде арбитр по делу не назначил пенальти - защитник гостей все же сыграл в мяч.

Украина провела весьма добротный матч, однако не сумела забить в ворота Шотландии, что помешало вернуться в дивизион А. Увы, но схожее предложение мы уже писали в июне 2022-го года, когда "сине-желтые" так же не проиграли по игре Уэльсу, но не попали на Чемпионат мира. Начинает смахивать на тенденцию. Как бы там ни было, впереди отбор на Евро-2024 и на повестке дня всего один вопрос: "Какой тренер поведет украинскую сборную в новый бой?".

Лига Наций, дивизион В, шестой тур

27 сентября, Краков, городской стадион Краков

Украина - Шотландия 0:0

Украина: Лунин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Игнатенко, Малиновский (Пихаленок 88) - Ярмоленко (Зубков 88), Довбик (Яремчук 75), Мудрик (Цыганков 75)

Шотландия: Гордон - Хики (Ралстон 90+1), Хендри, Портеус, Тейлор (Кингсли 72) - Джек (Армстронг 72), Макгрегор - Фрейзер (Кристи 72), Макгин, Маклин - Адамс (Дайкс 79)

Предупреждения: Мудрик 16, Ярмоленко 23, Игнатенко 27 - Хики 62, Дайкс 84