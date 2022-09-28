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Лига наций. Дивизион В. Исландия не обыграла Албанию, Швеция и Словения тоже поделили очки
Матчи с турнирной интригою и без
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций. Дивизион В
В Дивизионе В Лиге наций состоялось несколько матчей. Вашему вниманию - их результаты.
Албания – Исландия 1:1
Голы: Ленджани 35 - Андресон 90+6
Вопрос чести: Албания в этой группе не одержала ни одной победы, поэтому сегодня стремилась громко хлопнуть дверью. И это почти удалось команде Эдуардо Рэха: она пропустила от Исландии на шестой (!) компенсированной минуте.
Обидно, но не смертельно, ведь в этой группе числилась дисквалифицированная россия, поэтому никто в Дивизион С не вылетел. Обе команды также оказались в корзине 3 при жеребьевке квалификационных групп Евро-2024. Они соперниками Украины точно не будут.
Швеция – Словения 1:1
Голы: Форсберг 42 – Шешко 28
Швеция перед последним туром занимала последнюю строчку группы, но надежда спастись от понижения в Дивизион С была. Дома ведь нужно было победить Словению, которую на выезде скандинавы били 2:0. Правда, легкой задача получилась только в теории – на практике же оказалось все иначе.
Словения первой забила и Швеции нужно было спасаться от поражения. Это удалось, но не больше. Ничья – результат, который мог поспособствовать попаданию Украины во вторую корзину при жеребьевке групп отбора Евро-2024, но не на руку оказался результат Армении. Так что мы вместе со шведами и словенцами – в третьей. Между собой точно не сыграем.
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