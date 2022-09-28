Лига наций. Дивизион В. Исландия не обыграла Албанию, Швеция и Словения тоже поделили очки

Лига наций. Дивизион В

В Дивизионе В Лиге наций состоялось несколько матчей. Вашему вниманию - их результаты.

Группа 2



Албания – Исландия 1:1

Голы: Ленджани 35 - Андресон 90+6

Вопрос чести: Албания в этой группе не одержала ни одной победы, поэтому сегодня стремилась громко хлопнуть дверью. И это почти удалось команде Эдуардо Рэха: она пропустила от Исландии на шестой (!) компенсированной минуте.

Обидно, но не смертельно, ведь в этой группе числилась дисквалифицированная россия, поэтому никто в Дивизион С не вылетел. Обе команды также оказались в корзине 3 при жеребьевке квалификационных групп Евро-2024. Они соперниками Украины точно не будут.

Группа 4



Швеция – Словения 1:1

Голы: Форсберг 42 – Шешко 28

Швеция перед последним туром занимала последнюю строчку группы, но надежда спастись от понижения в Дивизион С была. Дома ведь нужно было победить Словению, которую на выезде скандинавы били 2:0. Правда, легкой задача получилась только в теории – на практике же оказалось все иначе.

Словения первой забила и Швеции нужно было спасаться от поражения. Это удалось, но не больше. Ничья – результат, который мог поспособствовать попаданию Украины во вторую корзину при жеребьевке групп отбора Евро-2024, но не на руку оказался результат Армении. Так что мы вместе со шведами и словенцами – в третьей. Между собой точно не сыграем.