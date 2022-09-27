ЛН. Португалия - Испания 0:1. Призрак Сербии

Лига Наций. Группа А2. Шестой тур

Брага. "Эштадиу Мунисипаль"

Португалия - Испания 0:1

Гол: Мората 88

Португалия: Д. Кошта, Канселу, Данилу, Диаш, Мендеш, Карвалью (Витинья 78), Невеш (Феликс 89), Б. Фернандеш, Б. Силва (Жоау Мариу 73), Криштиану Роналду, Жота (Леaу 78)

Испания: Симон, Карвахаль, Гильямон (Бускетс 46), П. Торрес, Гайя, Родри, Коке (Гави 60), Солер (Педри 60), Ф. Торрес (Уильямс 73), Мората, Сарабия (Пино 61)

Предупреждения: Б. Силва 46, Мендеш 83, Феликс 90+5 - Гильямон 31, Карвахаль 55

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Предыдущие пять Иберийских дерби завершились вничью. Сегодня могла быть ничья на табло, но не в турнирной таблице. Поскольку для победы в группе испанцам была нужна только победа в Браге. Правду говоря, они казались далекими от нее. После 1:2 дома от Швейцарии в стране чуть ли не запаниковали. Точно запаниковал Луис Энрике, сменив сегодня 7/11 стартового состава. В том числе и трех из четырех защитников, хотя и заявлял, что оборона - его лучшая линия.

Больше всех после того матча в Испании говорили об Эрике Гарсии и его ошибках, а также о нуле игровых минут Альваро Мораты. Гарсию Энрике на словах яростно защищал, но отправил даже не на скамью запасных, а на трибуны. Яростно защищал и Морату, но вот его отправил в стартовый состав и держал на поле до последнего. И вот в первом полном матче за сборную из последних 13-ти, в которых принимал участие, Альваро отплатил тренеру.

Лучше начали матч испанцы. Первый удар по воротам нанес Мората. По владению мячом счет по окончании первого тайма и вовсе был 72:28. Но остроты, как с ней часто бывает, из всех этих мячей "Фурия Роха" не производила совершенно. А постепенно португальцы вошли в игру, начали устраивать отрезки давления, также ловить соперника на контратаках длинными мячами. Хотя в целом игра в первом тайме была унылой, с 4:2 по ударам по воротам.

Отметить можно три удара. Унаи Симон потащил непростой выстрел Невеша из-за пределов штрафной и весьма сложный удар под перекладину Жоты метров с 13-ти. А Фернандеш с 20-ти метров, казалось, попал в "девятку", но это был оптический обман.

Второй тайм как раз лучше начали хозяева. Жота вывел пасом вразрез Криштиану Роналду один-на-один, и Симону пришлось спасать. Мячом лузитане начали владеть больше, чем в первом - 41 процент. Но здесь как раз гости довольно быстро (в том числе благодаря тройной замене) перехватили инициативу и начали давить. Они выглядели гораздо более свежими и мотивированными. На 71-ой минуте Мората хотя бы нанес первый удар своей сборной в створ в матче.

Фернанду Сантуш почуял жареное, выпустил более ориентированного на оборону Жоау Мариу вместо Бернарду Силвы. Уже Карвахалю пришлось выбивать мяч с линии ворот. Диаш пробивал при розыгрыше штрафного. Но и Кошта вступил в игру по-настоящему, отбивая крученый удар Мораты. Напряжение чувствовалось в воздухе. Чувствовалось, что лузитане держатся не без труда. И они не удержались. Карвахаль забросил, Уильямс сбросил головой, и Мората забил в пустые ворота.

В добавленное время Криштиану мог вернуть счет к ничейному. Но с угла вратарской пробил в Симона.

Перед матчем Marca напоминал о последних провалах Португалии дома в решающих матчах. И вправду, "Селесао" в предыдущем розыгрыше Лиги Наций не вышли из группы из-за 0:1 дома от Франции, в Отборе на Чемпионат Мира-2022 пропустили дома на 90-ой минуте и проиграли Сербии, из-за чего потеряли первое место. А "Фурия Роха" после геройств на Евро против Словакии, Швейцарии и Хорватии, после спасения в Чехии в июне на 90-ой минуте спаслась вновь. Победил характер.

Испания, Хорватия, Италия и Нидерланды сыграют в "Финале Четырех" третьего розыгрыша Лиги Наций.