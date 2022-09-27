ЛН. Норвегия – Сербия 0:2. Молчание Холанда и реализация Митровича

Сборная Сербии выходит в элиту европейского футбола. Все мы помним, как балканцы проигрывали Украине 5:0 в 2019-м году, как ни разу их команда не смогла добыть путёвку на Евро. Но всё это в прошлом. Драгану Стойковичу удалось сделать настоящую команду из вполне приличного подбора футболистов, и вот Сербия не только сыграет на предстоящем Чемпионате мира в Катаре, но и вышла в элитный дивизион Лиги наций.

Это стал возможно после победы над Норвегией в Осло. Команды шли вровень перед сегодняшней игрой, но викинги по дополнительным показателям лидировали – за счёт победы в Белграде в июне. Поэтому коллективу Столе Сольбаккену было достаточно ничьей для сохранения первого места в группе, а сербам кровь из носу нужна была победа.

Стойкович перед началом встречи обещал яркого атакующего футбола от своей команды, но это была фальшь. В матчах такого веса никто не будет рисковать. Хоть балканцам и нужна была победа, но они не форсировали игру, и не раскрывались раньше времени. И те, и другие рассчитывали сыграть на ошибках соперника, и уповали на реализацию своих топ-форвардов. И Холанд свою битву проиграл.

Уже на 23-й секунде Эрлинг Холанд имел убойный момент, но после провала Сербии в центре поля форвард “Манчестер Сити” не сумел поймать Ваню Милинковича-Савича на противоходе. Знал бы Эрлинг, что следующего своего шанса ему придётся ждать целых 90 минут. И вновь голкипер в таком же стиле отразит всё тот же удар в противоход.

Сербия до перерыва больше владела мячом, но с остротой было туго. По сути, за первый тайм у команды прошли лишь две фланговые комбинации, которые удалось довести до удара. В середине тайма Тадич справа навесил на Влаховича, но удар Душана в кошачьем прыжке отразил Нюланд. Но в конце тайма голкипер свою дуэль Влаховичу всё же проиграл. Сработал дуэт “Ювентуса”. Костич забежал за спину проспавшего Рюэрсона, прострелил на Душана, а тот в одно касание расстрелял Нюланда. 0:1.

Во втором тайме уже Норвегии нужно было забивать, но викинги так и не показали, за счёт чего они собираются это сделать. Зато сербам уже на старте удалось забить второй. Илич с Тадичем запрессинговали Берге в центре поля, выбежали в контратаку, и после паса Илича на Митровича счёт стал 0:2. 50-й гол Митровича за сборную, для которых ему понадобилось всего 76 матчей. Также Александар оторвался от Холанда и остаётся лучшим бомбардиром в истории Лиги наций. Плюс выступая за скромный “Фулхэм”, идёт вторым в гонке голеадоров АПЛ (6 голов). Невероятно.

Норвегия до конца основного времени так ничем и не ответила. Сольбаккен дважды менял схему, то переводил команду на тройку защитников, то опять на пару, выпустил свежих латералей, но никто Милинковича-Савича не тревожил. Холанда закрыли, дали ему только два момента, но оба были упущены. Поэтому 0:2. Норвегия проигрывает второй матч кряду, и упускает билет в элитный дивизион, который казалось, уже был у них в руках.

Лига наций, дивизион B

4-я группа, финальный тур

Осло, Уллеволь

Норвегия – Сербия 0:2

Голы: Влахович 42, Митрович 54

Норвегия: Нюланд – Рюэрсон (Педерсе, 58), Ханче-Ольсен (Берг, 79), Эстигор, Мелинг (Бьёркан, 74) – Эдегор, Эурснес (Айер, 58), Берге – Серлот, Холанд, Эльюнусси (Ларсен, 57)

Сербия: В. Милинкович-Савич – Велькович, С. Митрович, Павлович (Бабич, 89) – Живкович (Лазович, 73), Лукич, Илич, Тадич (Джуричич, 90+2), Костич (Радонич, 72) – Влахович, А. Митрович (Йович, 90+2)

Предупреждения: Костич 50, Павлович 86