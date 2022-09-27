Испания стала последним участником Финала четырех Лиги наций. Даты матчей

Испания в напряженном матче добыла волевую победу над Португалией (1:0) и вышла в Финал четырех Лиги наций. Единственный мяч на 88 минуте встречи забил Альваро Мората.

Испания стала последним определившимся участником Финала четырех. Первые места в своих группах лиги А также заняли сборные Хорватии, Италии и Нидерландов.

Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня 2023 года, а матч за третье место и финал – 18-го июня.