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Испания стала последним участником Финала четырех Лиги наций. Даты матчей

Лига наций УЕФА
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Гол Мораты на 88 минуте принес победу над Португалией

Испания стала последним участником Финала четырех Лиги наций. Даты матчей

Фото: twitter.com/SEFutbol

Новина українською

Испания в напряженном матче добыла волевую победу над Португалией (1:0) и вышла в Финал четырех Лиги наций. Единственный мяч на 88 минуте встречи забил Альваро Мората.

Испания стала последним определившимся участником Финала четырех. Первые места в своих группах лиги А также заняли сборные Хорватии, Италии и Нидерландов.

Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня 2023 года, а матч за третье место и финал – 18-го июня.

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В статье: Испания Португалия Альваро Мората Лига Наций
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