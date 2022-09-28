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Лига наций С2. Греки обыграли Северную Ирландию, а Косово громит Киприотов
Северная Ирландия спаслась от вылета в дивизион D
Фото: Getty Images
В группе С2 в последнем туре решались неочевидные турнирные задачи. Сборная Северной Ирландии, в случае поражения от Греции, при определенной разнице мячей могла бы вылететь из Лиги С.
Тем не менее, Косово решило помочь сборной из Великобритании и эффектно разгромила Кипр (5:1).
Лига наций. Лига С группа 2
Греция – Северная Ирландия. 3:1
Голы: 14' Д. Пелкас, 55' Г. Масурас, 80' П. Манталос – 18' Ш. Лавери
Косово – Кипр. 5:1
Голы: 22' Ф. Муслия, 45+1' Д. Ррудхани, 46' Э. Рашани, 52', 84' В. Мурики – 81' В. Роберж
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