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Тренер Шотландии: Блестяще! Мы вышли в Лигу А и будем во второй корзине во время жеребьевки отборочного турнира Евро-2024

Лига наций УЕФА
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Тренер Шотландии: Блестяще! Мы вышли в Лигу А и будем во второй корзине во время жеребьевки отборочного турнира Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился мнениями после матча шестого тура Лиги наций, в котором его команда отстояла ничью с Украиной 0:0. Благодаря этому результату Шотландия выиграла группу, оставив Украину на втором месте.

- Перед матчем с Украиной я сказал своим футболистам: "Мы остались в борьбе до последней игры. Мы должны сделать этот шаг, чтобы продемонстрировать, что мы прогрессируем. Мы должны порадовать своих болельщиков и поехать домой в отличном настроении. Это то, над чем мы работаем". Блестяще! Мы вышли в Лигу А и будем во второй корзине во время жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. Мы не собираемся останавливаться", - заметил Кларк.

Напомним, что ранее результат матча прокомментировал тренер сборной Украины Александр Петраков.

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В статье: Шотландия Лига Наций
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Источник:
УАФ

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