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Митрович забил, Холланд промолчал. Видео голов и обзор матча Норвегия – Сербия 0:2

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Норвегия еще на сезон остается в Лиге В

Митрович забил, Холланд промолчал. Видео голов и обзор матча Норвегия – Сербия 0:2

Фото: facebook.com/fotballandslaget / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В текущем сезоне английской Премьер-лиги в топ-3 снайперов находятся два летних новичка: норвежец Эрлин Холланд и серб Александар Митрович. Помимо бомбардирской гонки в лиге, они также имели спор в Лиге наций в борьбе за путевку в элитный дивизион в составе своих сборных. Победителем дуэли стал серб Митрович: его команда выиграла на выезде, а сам нападающий стал автором одного из голов. Холланд и компания еще на сезон остаются в Лиге В.

Лига наций В4
Норвегия – Сербия 0:2
Голы: Влахович 42, Митрович 54

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В статье: Сербия Норвегия
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