Митрович забил, Холланд промолчал. Видео голов и обзор матча Норвегия – Сербия 0:2

В текущем сезоне английской Премьер-лиги в топ-3 снайперов находятся два летних новичка: норвежец Эрлин Холланд и серб Александар Митрович. Помимо бомбардирской гонки в лиге, они также имели спор в Лиге наций в борьбе за путевку в элитный дивизион в составе своих сборных. Победителем дуэли стал серб Митрович: его команда выиграла на выезде, а сам нападающий стал автором одного из голов. Холланд и компания еще на сезон остаются в Лиге В.

Лига наций В4

Норвегия – Сербия 0:2

Голы: Влахович 42, Митрович 54