Красивый финал Лиги наций. ВИДЕО безумного гола словенца Шешко в ворота Швеции

Сборные Швеции и Словенции в последнем туре в очном матче определяли между собой, кто должен остаться в дивизионе В Лиги наций. Шведы играли дома, однако их устраивала только победа. С шансами на нее скандинавы почти попрощались в середине первого тайма после сумасшедшего гола словенца Беньямина Шешко. 19-летний талант "Зальцбурга" шикарным ударом в касание замкнул передачу из глубины за шиворот защитников.

Заметим, что шведы еще до перерыва успели отыграться, однако на большее их не хватило. Матч завершился вничью 1:1, что означает сохранение Словенией места в Лиге В и вылет Швеции в Лигу С.

Гол Шешко

Общий видеообзор матча