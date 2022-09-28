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Красивый финал Лиги наций. ВИДЕО безумного гола словенца Шешко в ворота Швеции
Он помог словенцам сохранить место в Лиге В
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Швеции и Словенции в последнем туре в очном матче определяли между собой, кто должен остаться в дивизионе В Лиги наций. Шведы играли дома, однако их устраивала только победа. С шансами на нее скандинавы почти попрощались в середине первого тайма после сумасшедшего гола словенца Беньямина Шешко. 19-летний талант "Зальцбурга" шикарным ударом в касание замкнул передачу из глубины за шиворот защитников.
Заметим, что шведы еще до перерыва успели отыграться, однако на большее их не хватило. Матч завершился вничью 1:1, что означает сохранение Словенией места в Лиге В и вылет Швеции в Лигу С.
Гол Шешко
Spiš mirno, Marco van Basten?! ???????????? #Srcebije ???????? pic.twitter.com/9zJ9nebhBr— Sportklub Slovenija (@Sport_Klub_Slo) September 27, 2022
Общий видеообзор матча
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