Среди потенциальных соперников - Англия. Украина будет во второй корзине при жеребьевке групп Лиги наций 2024/25

В Лиге наций 2022/23 завершился групповой этап. Победители групп Дивизиона А разыграют звание чемпиона в финале четырех, а неудачники групп Дивизиона С сыграют в плей-офф за право не понизиться в Дивизион D. Остальные сборные уже завершили свои выступления и могут готовиться к следующему сезону. Среди них – и сборная Украины.

Сине-желтые не сумели повыситься в Дивизион А, поэтому розыгрыш Лиги наций 2024/25 проведут в Дивизионе В. Во время жеребьевки Украина будет во второй корзине вместе с Финляндией, Исландией и Норвегией. Эти сборные точно не будут нашими соперниками.

Соперниками будут по одной сборной из первой, третьей и четвертой корзин.

Первая корзина : Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.

Вторая корзина : Финляндия, Украина , Исландия, Норвегия.

Третья корзина : Словения, Албания, Ирландия, Черногория.

Четвертая корзина : Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Дата жеребьевки будет определена позже – после плей-офф раунда между неудачниками групп Дивизиона С.