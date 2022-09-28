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Среди потенциальных соперников - Англия. Украина будет во второй корзине при жеребьевке групп Лиги наций 2024/25

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Точно не сыграем с Норвегией, Финляндией и Исландией

Среди потенциальных соперников - Англия. Украина будет во второй корзине при жеребьевке групп Лиги наций 2024/25

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Лиге наций 2022/23 завершился групповой этап. Победители групп Дивизиона А разыграют звание чемпиона в финале четырех, а неудачники групп Дивизиона С сыграют в плей-офф за право не понизиться в Дивизион D. Остальные сборные уже завершили свои выступления и могут готовиться к следующему сезону. Среди них – и сборная Украины.

Сине-желтые не сумели повыситься в Дивизион А, поэтому розыгрыш Лиги наций 2024/25 проведут в Дивизионе В. Во время жеребьевки Украина будет во второй корзине вместе с Финляндией, Исландией и Норвегией. Эти сборные точно не будут нашими соперниками.

Соперниками будут по одной сборной из первой, третьей и четвертой корзин.

Первая корзина: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.

Вторая корзина: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия.

Третья корзина: Словения, Албания, Ирландия, Черногория.

Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Дата жеребьевки будет определена позже – после плей-офф раунда между неудачниками групп Дивизиона С.

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В статье: Украина Лига Наций
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2022 в 20:44
Вельс, Україна, Словенія, Турція. Так хочу! Всі матчі будуть цікаві і зі своєю історією.
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