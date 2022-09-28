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УЕФА не будет расследовать расистское оскорбление Камара. Полузащитник не стал подавать жалобу

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УЕФА не будет расследовать расистское оскорбление Камара. Полузащитник не стал подавать жалобу

Фото: palloliitto.fi

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УЕФА не будет расследовать эпизод с возможным оскорблением полузащитника сборной Финляндии Глена Камара в матче с Черногорией. Для начала рассмотрения дела необходима жалоба футболистов, судей или других официальных лиц.

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Во вторник Футбольная ассоциация Финляндии сообщила, что УЕФА начнет расследование эпизода с возможным расистским оскорблением Камара. Сама сборная и игрок воздержались от комментариев.

"Руководство нашей команды и игроки сразу после матча рассказали судье и делегату матча о своем мнении по поводу расистского инцидента в матче против Черногории.

Судья и делегат матча проинформировали руководство финской команды о том, что этот вопрос им известен и принят во внимание, что успокоило ситуацию, вызвавшую сильные эмоции после игры.

Однако в ходе обсуждений, проведенных между нами и УЕФА во вторник, стало ясно, что отчет делегата матча в конечном итоге не приведет к расследованию.

В системе УЕФА для начала расследования требуется подтверждение или собственное заявление игрока о случившемся или подтверждение факта от других игроков, официальных лиц или судей.

Глен Камара не хочет подавать официальную жалобу в УЕФА или комментировать этот вопрос. Таким образом, подозрение в расизме не приведет к дисциплинарному расследованию УЕФА", – говорится в новом заявлении Футбольной ассоциации Финляндии.

В прошлом году Камара уже попадал в подобную ситуацию. Тогда УЕФА признал виновным в деле по оскорблению на расистской почве защитника "Славии" Ондржея Куделу. Последнего дисквалифицировали на 10 матчей под эгидой ассоциации.

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В статье: УЕФА Финляндия Глен Камара
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Источник:
palloliitto.fi

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