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УЕФА не будет расследовать расистское оскорбление Камара. Полузащитник не стал подавать жалобу
Стоило бы кому-то другому сделать это
Фото: palloliitto.fi
УЕФА не будет расследовать эпизод с возможным оскорблением полузащитника сборной Финляндии Глена Камара в матче с Черногорией. Для начала рассмотрения дела необходима жалоба футболистов, судей или других официальных лиц.
Во вторник Футбольная ассоциация Финляндии сообщила, что УЕФА начнет расследование эпизода с возможным расистским оскорблением Камара. Сама сборная и игрок воздержались от комментариев.
"Руководство нашей команды и игроки сразу после матча рассказали судье и делегату матча о своем мнении по поводу расистского инцидента в матче против Черногории.
Судья и делегат матча проинформировали руководство финской команды о том, что этот вопрос им известен и принят во внимание, что успокоило ситуацию, вызвавшую сильные эмоции после игры.
Однако в ходе обсуждений, проведенных между нами и УЕФА во вторник, стало ясно, что отчет делегата матча в конечном итоге не приведет к расследованию.
В системе УЕФА для начала расследования требуется подтверждение или собственное заявление игрока о случившемся или подтверждение факта от других игроков, официальных лиц или судей.
Глен Камара не хочет подавать официальную жалобу в УЕФА или комментировать этот вопрос. Таким образом, подозрение в расизме не приведет к дисциплинарному расследованию УЕФА", – говорится в новом заявлении Футбольной ассоциации Финляндии.
В прошлом году Камара уже попадал в подобную ситуацию. Тогда УЕФА признал виновным в деле по оскорблению на расистской почве защитника "Славии" Ондржея Куделу. Последнего дисквалифицировали на 10 матчей под эгидой ассоциации.
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