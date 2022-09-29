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Солидная сумма. Стало известно, сколько Украина заработала в Лиге наций
Эти деньги поступят на счет УАФ
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сборная Украины завершила групповую стадию розыгрыша Лиги наций сезона-2022/2023 на втором месте в своем квартете. Сыграв в заключительном матче вничью 0:0 с командой Шотландии, подопечные Александра Петракова не смогли опередить британцев и остались в итоговой таблице за ними.
По данным ESPN, за участие в турнире сине-желтые заработали 1,5 млн евро. Это фиксированная сумма призовых для каждой команды Дивизиона В вне зависимости от показанного в итоге результата. Эти деньги поступят из Фонда солидарности на счет Украинской ассоциации футбола.
В свою очередь, сборные из элитного Дивизиона А получат по 2,25 млн евро. Кроме этого, будущие участники плей-офф турнира смогут удвоить гонорар. Сборные из Дивизиона С получат по 1,125 млн евро, а из Лиги D — по 750 тыс. евро.
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