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Никакой экзотики: названа страна-хозяйка финала Лиги наций-2023
Турнир отправится в Бенилюкс
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images
УЕФА в пресс-релизе сообщил, что финал четырех текущей Лиги наций пройдет в 2023 году в Нидерландах.
Матчи сыграют на двух стадионах в Роттердаме и Энсхеде. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня; финал и матч за 3-е место - 18 июня. Учитывая, что европейский клубный сезон из-за ЧМ в Катаре затянется до начала июня, это сделает сезон рекордно длинным.
В финале четырех примут участие Испания, Италия, Хорватия и хозяева - голландцы. Жеребьевка полуфинальных пар пройдет в январе.
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