 Никакой экзотики: названа страна-хозяйка финала Лиги наций-2023 ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Никакой экзотики: названа страна-хозяйка финала Лиги наций-2023
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Никакой экзотики: названа страна-хозяйка финала Лиги наций-2023

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Турнир отправится в Бенилюкс

Никакой экзотики: названа страна-хозяйка финала Лиги наций-2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images

Новина українською

УЕФА в пресс-релизе сообщил, что финал четырех текущей Лиги наций пройдет в 2023 году в Нидерландах.

Матчи сыграют на двух стадионах в Роттердаме и Энсхеде. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня; финал и матч за 3-е место - 18 июня. Учитывая, что европейский клубный сезон из-за ЧМ в Катаре затянется до начала июня, это сделает сезон рекордно длинным.

В финале четырех примут участие Испания, Италия, Хорватия и хозяева - голландцы. Жеребьевка полуфинальных пар пройдет в январе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Италия Нидерланды Хорватия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде