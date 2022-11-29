Никакой экзотики: названа страна-хозяйка финала Лиги наций-2023

УЕФА в пресс-релизе сообщил, что финал четырех текущей Лиги наций пройдет в 2023 году в Нидерландах.

Матчи сыграют на двух стадионах в Роттердаме и Энсхеде. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня; финал и матч за 3-е место - 18 июня. Учитывая, что европейский клубный сезон из-за ЧМ в Катаре затянется до начала июня, это сделает сезон рекордно длинным.

В финале четырех примут участие Испания, Италия, Хорватия и хозяева - голландцы. Жеребьевка полуфинальных пар пройдет в январе.