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Состоялась жеребьевка Финала четырех Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Определились полуфинальные пары

Состоялась жеребьевка Финала четырех Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 25 января, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка Финала четырех Лиги наций. В жеребьевки приняли участие четыре сборные, которые выиграли свои группы в дивизионе А: Италия, Испания, Хорватия и Нидерланды (хозяева турнира).

Сформировались следующие полуфинальные пары:

  • Испания - Италия (14 июня)
  • Нидерланды - Хорватия (15 июня).

Матчи пройдут летом 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде. Поединок за третье место и финал разыграют 18 июня. Напомним, действующим чемпионом является Франция.

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В статье: Лига Наций
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