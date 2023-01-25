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Состоялась жеребьевка Финала четырех Лиги наций
Определились полуфинальные пары
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 января, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка Финала четырех Лиги наций. В жеребьевки приняли участие четыре сборные, которые выиграли свои группы в дивизионе А: Италия, Испания, Хорватия и Нидерланды (хозяева турнира).
Сформировались следующие полуфинальные пары:
- Испания - Италия (14 июня)
- Нидерланды - Хорватия (15 июня).
Матчи пройдут летом 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде. Поединок за третье место и финал разыграют 18 июня. Напомним, действующим чемпионом является Франция.
The 2023 #NationsLeague Finals!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) January 25, 2023
???????????????????????????????? Who will go all the way? pic.twitter.com/K53XCIVHx4
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