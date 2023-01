Сегодня, 25 января, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка Финала четырех Лиги наций. В жеребьевки приняли участие четыре сборные, которые выиграли свои группы в дивизионе А: Италия, Испания, Хорватия и Нидерланды (хозяева турнира).

Сформировались следующие полуфинальные пары:

Матчи пройдут летом 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде. Поединок за третье место и финал разыграют 18 июня. Напомним, действующим чемпионом является Франция.

