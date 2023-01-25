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В Лиге наций расширят плей-офф. Теперь будут играться четвертьфиналы
Исполком УЕФА продолжает реформу турниров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Исполком УЕФА утвердил изменения в формате Лиги наций. Теперь в плей-офф за титул будут выходить не 4 команды, а 8.
Новые раунды будут играть в марте.
Таким образом плей-офф будет начинаться с четвертьфиналов, а не полуфиналов, как раньше. Команды будут играть два матча – дома и на выезде.
За трофей получат шанс побороться вторые места в группах Лиги А. Раньше в "финал четырех" выходили только 4 лидера каждого из квартетов.
Дополнительный раунд будут играть 3-е место из Лиги А и 2-е Лиги В, а также 3-е место из Лиги В и 2-е Лиги С за право выйти в высший дивизион, сохранить прописку или вылететь в Лигу ниже.
Напомним, что УЕФА также изменили порядок квалификации на Евро и ЧМ. Теперь будет 12 групп с меньшим количеством команд, вместо 10 с большим. Количество команд не изменится.
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