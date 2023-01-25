В Лиге наций расширят плей-офф. Теперь будут играться четвертьфиналы

Исполком УЕФА утвердил изменения в формате Лиги наций. Теперь в плей-офф за титул будут выходить не 4 команды, а 8.

Новые раунды будут играть в марте.

Таким образом плей-офф будет начинаться с четвертьфиналов, а не полуфиналов, как раньше. Команды будут играть два матча – дома и на выезде.

За трофей получат шанс побороться вторые места в группах Лиги А. Раньше в "финал четырех" выходили только 4 лидера каждого из квартетов.

Дополнительный раунд будут играть 3-е место из Лиги А и 2-е Лиги В, а также 3-е место из Лиги В и 2-е Лиги С за право выйти в высший дивизион, сохранить прописку или вылететь в Лигу ниже.

Напомним, что УЕФА также изменили порядок квалификации на Евро и ЧМ. Теперь будет 12 групп с меньшим количеством команд, вместо 10 с большим. Количество команд не изменится.