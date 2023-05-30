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Тренер сборной Италии огласил список игроков, вызванных на полуфинал Лиги наций

Лига наций УЕФА
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В списке 26 футболистов

Тренер сборной Италии огласил список игроков, вызванных на полуфинал Лиги наций

figc.it

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Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини огласил список из 26 футболистов, которые будут готовиться к полуфинальному матчу Лиги наций против Испании.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Алекс Мерет ("Наполи"), Гульельмо Викарио ("Эмполи");

Защитники: Федерико Баскиротто ("Лечче"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Алессандро Буонджорно ("Торино"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Алессандро Флоренци ("Милан"), Федерико Гатти ("Ювентус"), Леонардо Спинаццола ("Рома"), Рафаэль Толои ("Аталанта");

Полузащитники: Брайан Кристанте ("Рома"), Давиде Фраттези ("Сассуоло"), Жоржиньо ("Арсенал"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Маттео Пессина ("Монца"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Николо Дзаниоло ("Галатасарай");

Нападающие: Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Кьеза ("Ювентус"), Вилфрид Ньонто ("Лидс"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Матео Ретеги ("Тигре"), Маттиа Дзакканьи ("Лацио").

Напомним, поединок Испания - Италия состоится 15 июня и начнется в 21:45.

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В статье: Роберто Манчини Италия Национальная сборная Италии
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Источник:
figc.it

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