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Тренер сборной Италии огласил список игроков, вызванных на полуфинал Лиги наций
В списке 26 футболистов
figc.it
Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини огласил список из 26 футболистов, которые будут готовиться к полуфинальному матчу Лиги наций против Испании.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Алекс Мерет ("Наполи"), Гульельмо Викарио ("Эмполи");
Защитники: Федерико Баскиротто ("Лечче"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Алессандро Буонджорно ("Торино"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Алессандро Флоренци ("Милан"), Федерико Гатти ("Ювентус"), Леонардо Спинаццола ("Рома"), Рафаэль Толои ("Аталанта");
Полузащитники: Брайан Кристанте ("Рома"), Давиде Фраттези ("Сассуоло"), Жоржиньо ("Арсенал"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Маттео Пессина ("Монца"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Николо Дзаниоло ("Галатасарай");
Нападающие: Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Кьеза ("Ювентус"), Вилфрид Ньонто ("Лидс"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Матео Ретеги ("Тигре"), Маттиа Дзакканьи ("Лацио").
Напомним, поединок Испания - Италия состоится 15 июня и начнется в 21:45.
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