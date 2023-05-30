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Сборная Нидерландов назвала заявку на Финал четырёх Лиги наций
14 июня команда Рональда Румана сыграет с хорватами
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Нидерландов представила список игроков, вызванных на финал четырех Лиги наций. Подопечные Рональда Румана сыграют против Хорватии. Игра пройдет 14 июня.
Победитель этой пары встретится с сильнейшим во встрече Испания - Италия (15 июня).
Голкиперы: Юстин Бейло ("Фейеноорд"), Марк Флеккен ("Фрайбург"), Андрис Нопперт ("Херенвен");
Защитники: Натан Аке ("Манчестер Сити"), Дейли Блинд, Маттейс Де Лигт (оба - "Бавария"), Свен Ботман ("Ньюкасл"), Дензел Дюмфрис ("Интер"), Лутсхарел Гертрюйда ("Фейеноорд"), Тирелл Маласия ("Манчестер Юнайтед"), Юрриен Тимбер ("Аякс"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");
Полузащитники: Фрэнки Де Йонг ("Барселона"), Мартен Де Роон, Тен Копмейнерс (оба - "Аталанта"), Ноа Ланг ("Брюгге"), Тейани Рейндерс (АЗ), Йоэй Верман (ПСВ), Матс Виффер ("Фейеноорд" "), Жоржиньо Вейналдум ("Рома");
Нападающие: Стевен Бергвейн ("Аякс"), Мемфис Депай ("Атлетико"), Коди Гакпо ("Ливерпуль"), Дониелл Мален ("Боруссия"), Хави Симонс (ПСВ), Ваут Вегхорст ("Манчестер Юнайтед").
Presenting our #NationsLeague Squad! ????????#NothingLikeOranje pic.twitter.com/BEGc6kP2ih— OnsOranje (@OnsOranje) May 29, 2023
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