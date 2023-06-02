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Опубликована заявка сборной Испании на Финал четырёх Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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В списке наставника - 23 исполнителя

Опубликована заявка сборной Испании на Финал четырёх Лиги Наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил список из 23 игроков на финальный часть Лиги Наций.

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Кепа Аррисабалага ("Челси"), Давид Райя ("Брентфорд");

Защитники: Дани Карвахаль ("Реал"), Хесус Навас ("Севилья"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Давид Гарсия ("Осасуна"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Жорди Альба ("Барселона"), Хуан Бернат ("ПСЖ");

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Микель Мерино, Мартин Субименди (оба - "Реал Сосьедад"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Гави ("Барселона"), Серхио Каналес ("Бетис");

Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Хоселу ("Эспаньол"), Родриго Морено ("Лидс"), Марко Асенсио ("Реал"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Ереми Пино ("Вильяреал").

Напомним, в полуфинале турнира испанцы сыграют против Италии. Игра состоится 15 июня. Победитель этой пары встретится с сильнейшим в игре Хорватия - Нидерланды (14 июня).

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В статье: Испания Лига Наций
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Источник:
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