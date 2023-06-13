Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нидерланды - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций
Кто станет первым финалистом турнира?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Для Нидерландов это второе участие в Лиге наций УЕФА. В 2019-м "оранье" добрались до финала, где уступили Португалии. В этот раз нидерландцы еще и выступают хозяевами "Финала четырех", поэтому имеют дополнительную мотивацию выиграть первый трофей за четверть века. Для Хорватии это дебют в финальной пульке, а титулами команда тоже не балована. Сейчас самым высоким достижением в истории "клетчатых" является выход в финал ЧМ-2018, в котором хорваты уступили Франции.
Матч между Нидерландами и Хорватией состоится в четверг, 14 июня, на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:45 по киевскому времени.
Официальный транслятор матчей Лиги наций УЕФА в Украине ОТТ-сервис MEGOGO. Именно эта платформа в прямом эфире покажет встречу. На классическом ТВ этот матч к показу не запланирован.
Если у вас нет возможности посмотреть игру, следите за ходом событий в текстовой трансляции на UA-Футбол
Популярное сейчас
- Не Венгрия. Президент Латвии озвучил главную преграду для вступления Украины в НАТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Играть просто – не стыдно. О дебюте Сергея Реброва в должности тренера сборной Украины
- Два матча сборной Украины, плей-офф УПЛ, финал Лиги Наций. Расписание футбола на 12 - 18 июня
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Шапаренко сделал патриотическое тату на ноге. ФОТО
Новости по теме
- 11:21 Зарубежные Со старыми знакомыми. Определились все потенциальные соперники Ворсклы во втором квалификационном раунде ЛК
- 10:24 Зарубежные Два матча сборной Украины, плей-офф УПЛ, финал Лиги Наций. Расписание футбола на 12 - 18 июня
- 10:14 Зарубежные Определились все возможные соперники Динамо по пути в группу Лиги конференций