Нидерланды - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций

Для Нидерландов это второе участие в Лиге наций УЕФА. В 2019-м "оранье" добрались до финала, где уступили Португалии. В этот раз нидерландцы еще и выступают хозяевами "Финала четырех", поэтому имеют дополнительную мотивацию выиграть первый трофей за четверть века. Для Хорватии это дебют в финальной пульке, а титулами команда тоже не балована. Сейчас самым высоким достижением в истории "клетчатых" является выход в финал ЧМ-2018, в котором хорваты уступили Франции.

Матч между Нидерландами и Хорватией состоится в четверг, 14 июня, на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:45 по киевскому времени.

Официальный транслятор матчей Лиги наций УЕФА в Украине ОТТ-сервис MEGOGO. Именно эта платформа в прямом эфире покажет встречу. На классическом ТВ этот матч к показу не запланирован.

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