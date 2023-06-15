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УЕФА назвал лучшего игрока матча Нидерланды – Хорватия

Лига наций УЕФА
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Капитан "шашечных"

УЕФА назвал лучшего игрока матча Нидерланды – Хорватия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций против Нидерландов (4:2).

"Фантастическая игра. Он настоящий лидер команды и контролировал ритм игры. Его футбольный интеллект поразителен", - отметили технические наблюдатели УЕФА.

37-летний хорват помог своей национальной команде добыть победу и выйти в финал турнира. На его счету реализованный пенальти и голевая передача.

Хорватия сыграет с победителем противостояния Испания - Италия, который состоится 15 июня. Нидерланды сразятся с проигравшим в этой же паре за третье место. Матч за третье место и финал пройдут 18 июня.

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В статье: Нидерланды Лука Модрич Хорватия
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Источник:
uefa

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