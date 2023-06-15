УЕФА назвал лучшего игрока матча Нидерланды – Хорватия

Капитан и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций против Нидерландов (4:2).

"Фантастическая игра. Он настоящий лидер команды и контролировал ритм игры. Его футбольный интеллект поразителен", - отметили технические наблюдатели УЕФА.

37-летний хорват помог своей национальной команде добыть победу и выйти в финал турнира. На его счету реализованный пенальти и голевая передача.

Хорватия сыграет с победителем противостояния Испания - Италия, который состоится 15 июня. Нидерланды сразятся с проигравшим в этой же паре за третье место. Матч за третье место и финал пройдут 18 июня.